Pemadaman Listrik Meluas ke Bekasi, PLN Lakukan Pemulihan dan Buka Layanan Pelaporan

Gangguan sistem kelistrikan terjadi di Jakarta dan Bekasi. PT PLN (Persero) merespons dengan melakukan pemulihan bertahap dan menyediakan berbagai saluran pelaporan gangguan, termasuk telepon 123, aplikasi PLN Mobile, dan media sosial.

Gangguan sistem kelistrikan meluas, tidak hanya dirasakan di wilayah Jakarta , tetapi juga dilaporkan oleh sejumlah pengguna di Bekasi . PT PLN (Persero) bergerak cepat merespons laporan tersebut dan mengumumkan melalui akun Instagram resminya bahwa proses pemulihan sistem kelistrikan sedang berlangsung.

Upaya perbaikan dilakukan secara bertahap, menggabungkan pendekatan sistem kontrol terpusat dengan penanganan langsung di lapangan oleh tim teknisi. Hal ini menunjukkan komitmen PLN untuk segera mengatasi masalah dan memulihkan pasokan listrik ke pelanggan yang terdampak. Selain fokus pada perbaikan, PLN juga tengah melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab gangguan. Penelusuran ini penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau hoaks. Informasi resmi dan terkini mengenai perkembangan proses pemulihan akan terus disampaikan secara berkala melalui berbagai kanal komunikasi yang disediakan, termasuk aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123. Transparansi dalam penyampaian informasi ini diharapkan dapat menenangkan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap upaya yang dilakukan oleh PLN. PLN menyediakan berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan gangguan listrik.

Salah satu cara tercepat dan termudah adalah melalui telepon ke nomor 123. Layanan ini beroperasi 24 jam sehari dan bebas pulsa, sehingga pelanggan dapat menghubungi kapan saja tanpa biaya tambahan. Cukup buka aplikasi telepon di ponsel atau gunakan telepon rumah, lalu sampaikan permasalahan yang dialami kepada petugas yang bertugas. Selain itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile yang tersedia untuk perangkat Android dan iOS.

Aplikasi ini menawarkan fitur pengaduan yang memungkinkan pelanggan melaporkan gangguan listrik dengan mudah dan praktis. Untuk menggunakan fitur ini, buka aplikasi PLN Mobile, pilih menu Pengaduan di halaman beranda, dan masukkan ID Pelanggan (ID-Pel) atau nomor meter listrik. Jika pelanggan tidak mengetahui nomor ID-Pel, mereka dapat menunjukkan lokasi gangguan melalui peta yang disediakan dalam aplikasi. Pelanggan juga dapat melampirkan foto kendala yang dialami dan memberikan deskripsi lengkap mengenai keluhan mereka.

Setelah laporan diajukan, pelanggan akan menerima nomor laporan dengan format Gxxxxx yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan penanganan laporan atau melihat Riwayat Pengaduan pada menu Akun. Selain telepon dan aplikasi PLN Mobile, masyarakat juga dapat melaporkan gangguan listrik melalui akun media sosial resmi PLN. Pelanggan dapat menghubungi akun media sosial PLN melalui fitur pesan langsung atau direct message (DM). Metode ini memberikan alternatif bagi pelanggan yang lebih nyaman berkomunikasi melalui platform media sosial.

PLN berkomitmen untuk merespons laporan yang diterima melalui media sosial dengan cepat dan memberikan solusi yang tepat. Penting untuk diingat bahwa laporan yang disampaikan melalui media sosial harus disertai dengan informasi yang jelas dan lengkap, seperti lokasi gangguan, nomor pelanggan, dan deskripsi masalah yang dialami. Dengan menyediakan berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses, PLN berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan memastikan bahwa setiap laporan gangguan listrik dapat ditangani dengan efektif dan efisien.

Upaya pemulihan sistem kelistrikan ini merupakan prioritas utama bagi PLN, dan perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan agar dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan optimal. Keandalan pasokan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat





