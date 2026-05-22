Pemadaman listrik massal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung akibat masalah transmisi di Provinsi Jambi

Warga di Desa Kerto Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung dan beberapa daerah lain di Lampung dan sekitarnya mengadungi keganjilan karena pemadaman listrik, berlangsung Jumat malam (22/5/2026). Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung, Badai Marindro, mengungkapkan bahwa masalah pada transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang dipicu cuaca buruk menyebabkan gangguan listrik.

Warga di Desa Kerto Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung berkumpul di masjid karena pemadaman listrik , berlangsung Jumat malam (22/5/2026). Gangguan juga terjadi di beberapa daerah seperti Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan hingga Pringsewu.

Pada Kota Bandar Lampung, pemadaman listrik dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan seperti Kemiling dan Sukarame, mulai dari sekitar pukul 18.30 WIB. Kepala Keluarga Berliana mengatakan, "Dari jam 18.30 sampai jam 20.00 WIB mati lampu, biasanya enggak pernah seperti ini.

" Meski sebagian besar wilayah terdampak, beberapa kawasan di Bandar Lampung seperti Kecamatan Tanjung Karang Pusat dilaporkan tak mengalami pemadaman. Tak hanya di Bandar Lampung, gangguan listrik juga dirasakan warga Kota Metro. Anisa Pratiwi mengaku listrik padam sejak pukul 19.14 WIB dan hingga malam hari belum kembali normal. Di Kabupaten Lampung Selatan, di Desa Purwodadi, Kecamatan Tanjung Bintang, di Desa Kerto Sari, Kecamatan Tanjung Sari, warga juga mengalami pemadaman listrik.

Febri, warga setempat, mengatakan listrik di wilayahnya sempat padam sekitar pukul 18.45 WIB. Kondisi di desa sekitar masih belum sepenuhnya pulih. Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung, Badai Marindro, menjelaskan, gangguan listrik terjadi akibat masalah pada transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang dipicu cuaca buruk





