Pemadaman Listrik Bergilir Menjadi Isu Keterandalan Energi di Indonesia

Pemadaman listrik yang berulang di berbagai daerah menimbulkan kegelisahan masyarakat. Artikel ini membangun argumen bahwa selain masalah pasokan batubara, kualitas pemeliharaan pembangkit PLN juga menjadi faktor utama. Dampak sosial dan ekonomi serta respons pemerintah dan ahli energi diuraikan secara menyeluruh.

Pemadaman listrik bergilir yang terjadi pekan lalu di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Barat dan Yogyakarta, kembali menuai keluhan masyarakat. Fenomena ini=bukan hanya karena soal pasokan batubara, namun juga mencerminkan masalah dalam manajemen pemeliharaan pembangkit listrik milik PLN .

Masyarakat mengeluhkan kerusakan aktivitas sehari-hari karena ketidakandalan listrik, sementara PLN dan kementerian terkait masih berdebat mengenai akar masalah yang melibatkan harga batubara dan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan bahwa harga batubara untuk PLN dipatok di 70 dolar AS per ton, di bawah harga global yang mencapai 150 dolar AS per ton, sehingga pengusaha cenderung mengekspor.

Namun, pengamat energi Fahmy Radhi dari Universitas Gadjah Mada menilai, masalah utama justru pada manajemen pemeliharaan pembangkit yang buruk, karena hampir semua kabupaten telah mengalami pemadaman bergilir dengan durasi cukup lama. PLN sendiri enggan berkomentar dan hanya meminta maaf atas masalah teknis. Untuk mengatasi kekurangan pasokan, tim pengadaan involving PT PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP dibentuk. Namun, tanpa perbaikan sistem dan intensif pemeliharaan, pemadaman akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemadaman Listrik PLN Batu Bara Keterandalan Listrik Manajemen Pemeliharaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kylian Mbappe ‘siap menjadi terkenal’ & menjelaskan mengapa menjadi ‘Galactico’ Real Madrid telah membuat hidupnya sebagai selebriti papan atas menjadi lebih mudahKylian Mbappe menceritakan bagaimana kepindahannya ke Real Madrid telah memungkinkannya untuk lepas dari sorotan media yang begitu intens di Prancis, menikmati kehidupan yang biasa-biasa saja, sekaligus merenungkan kekalahan pahitnya di final Piala Dunia 2022.

Read more »

Argentina: Ketika Sepakbola Menjadi Bahasa Perlawanan RakyatTIDAK banyak negara yang memiliki hubungan sedemikian erat dengan sepakbola seperti Argentina. Di negeri itu, sepakbola bukan sekadar olahraga atau hiburan

Read more »

Klaim Pemadaman Listrik Global 9 Hari pada Juli 2026 Terbukti HoaksVerifikasi menegaskan bahwa kabar pemadaman listrik global selama sembilan hari mulai 18 Juli 2026 tidak memiliki dasar fakta. Tidak ada sumber resmi atau bukti yang mendukung klaim tersebut, yang beredar sebagai teori konspirasi di media sosial. Sistem kelistrikan dunia juga tidak terintegrasi sedemikian rupa untuk memungkinkan pemadaman global bersamaan.

Read more »

Bahlil Jamin Tak Ada Lagi Pemadaman Listrik: Insya Allah!Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pemadaman listrik akibat gangguan pasokan batu bara.

Read more »