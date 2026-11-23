PT Pembangunan Aceh (PEMA) meminta Danantara dan BP BUMN menilai kelayakan pengolahan kondensat Andaman di KEK Lhokseumawe, Aceh.

PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PEMA meminta Danantara dan Badan Pengaturan BUMN ( BP BUMN) menilai kelayakan pengolahan kondensat Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, Aceh. Permintaan itu disampaikan Direktur Utama PT PEMA, Faisal Ilyas, di Banda Aceh pada hari Senin.

Usulan tersebut muncul setelah Danantara membahas rencana pengembangan Kilang Arun, optimalisasi Patna Port, dan investasi Mubadala di kawasan Andaman. Ketiga proyek itu dibahas dalam pertemuan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria bersama Senior Director Specialist Oil and Gas Danantara Asset Management Wiko Migantoro, Direksi Pupuk Indonesia, dan Direksi Pupuk Iskandar Muda di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 10 November.

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Kilang Arun dan Kepastian Pasokan Kondensat

Faisal Ilyas menilai kepastian bahan baku menjadi persoalan utama bagi rencana pengolahan kondensat tersebut. Menurutnya, selisih antara kapasitas kilang dan potensi pasokan yang tersedia membuat pengolahan di Kilang Arun dinilai cukup relevan untuk dikaji.

PEMA berharap Danantara dan BP BUMN dapat melakukan kajian yang mencakup kepastian pasokan, kondisi fasilitas Kilang Arun, hingga calon pembeli hasil olahan. Dengan kajian menyeluruh, potensi migas Aceh diharapkan bisa diolah dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

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Peran PEMA di Sektor Migas dan Industri

PEMA menyebut telah memiliki pengalaman di sektor migas melalui anak usahanya, PT Pema Global Energi (PGE). Perusahaan tersebut mengelola Wilayah Kerja B sejak Mei 2021, serta fasilitas kondensat di Blang Lancang, Lhokseumawe, sejak 2023.

Di sektor industri, PEMA mengelola Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Aceh Besar melalui perjanjian 30 tahun dengan Pemerintah Aceh. Kawasan ini menampung kegiatan ekonomi kreatif serta pengembangan industri garam dan baja ringan. Di KEK Arun Lhokseumawe, PEMA memegang 46 persen saham PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA), pembangun dan pengelola kawasan, sebagaimana tercatat dalam RKAP PEMA 2025, kata Faisal.

Dampak bagi Tenaga Kerja dan Langkah Lanjutan

Faisal meminta agar kajian yang dilakukan Danantara dan BP BUMN nantinya dapat memetakan kebutuhan pekerja dan pemasok sejak awal. Informasi mengenai jenis pekerjaan, sertifikasi, dan jadwal pengadaan dinilai penting agar lembaga vokasi di Aceh bisa menyiapkan calon tenaga kerja.

Dengan data tersebut, lembaga pelatihan di Aceh memiliki waktu untuk menyesuaikan kurikulum dan sertifikasi sebelum proyek berjalan. Langkah ini diharapkan membuat manfaat pengolahan kondensat Andaman dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh, khususnya para pencari kerja di Lhokseumawe dan sekitarnya.