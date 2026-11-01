Peluncuran Program Rumah Sakit Wakaf Rp 231 Miliar untuk Peningkatan Pelayanan Medis

Cinta Quran Foundation luncurkan program wakaf produktif Rp 231 miliar untuk pengembangan RSIB, memperkuat layanan stroke dan akses kesehatan bagi masyarakat luas secara berkelanjutan.

Program Rumah Sakit Wakaf resmi diluncurkan melalui kolaborasi strategis antara Cinta Quran Foundation dan Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, yang bertujuan untuk pengembangan fasilitas serta peningkatan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan. Peluncuran ini menegaskan komitmen kuat dalam mengelola manfaat wakaf untuk mendukung infrastruktur rumah sakit dan memperkuat pelayanan medis di Indonesia.

Pertumbuhan Kunjungan Pasien Mencapai Enam Delapan Persen

Ustaz Fatih Karim, sebagai Founder Cinta Quran Foundation, menjelaskan bahwa kolaborasi ini mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta berbagai inisiatif sosial di bidang kesehatan. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis mendalam terhadap data internal Rumah Sakit Islam Bogor yang menunjukkan lonjakan permintaan layanan masyarakat yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

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Berdasarkan data internal RSIB, jumlah kunjungan pasien mengalami peningkatan drastis dari seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan belas belas kunjungan pada tahun dua ribu dua puluh satu menjadi sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan kunjungan pada tahun dua ribu dua puluh empat. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar enam puluh delapan persen dalam kurun waktu tiga tahun, mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat.

Peningkatan jumlah kunjungan ini tidak hanya menandakan tingginya kepercayaan publik, tetapi juga menjadi dorongan utama untuk memperkuat kapasitas pelayanan rumah sakit agar dapat menampung beban kerja yang semakin besar secara optimal. RSIB merupakan rumah sakit berbasis wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor dengan landasan keberlanjutan manfaat sosial bagi masyarakat.

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Target Pengumpulan Dana Dua Ratus Tiga puluh Satu Miliar Rupiah

Momentum peluncuran program ini dipilih bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia sebagai bentuk perhatian khusus terhadap kebutuhan pelayanan penyakit stroke di Indonesia. Sebagai bagian dari pengembangan jangka panjang, RSIB diarahkan untuk memiliki stroke center dengan peningkatan kemampuan pelayanan secara bertahap, termasuk penguatan fasilitas medis dan teknologi diagnostik.

Program Rumah Sakit Wakaf dirancang dengan target penghimpunan dana sebesar dua ratus tiga puluh satu miliar rupiah guna mendukung agenda pengembangan dan penguatan rumah sakit. Melalui pendekatan wakaf produktif, program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas kesehatan, tetapi juga menciptakan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perhatian Terhadap Pasien BPJS dan Dukungan Tenaga Kesehatan

Data rumah sakit tahun dua ribu dua puluh lima menunjukkan bahwa sekitar delapan puluh lima persen komposisi pasien merupakan peserta BPJS, sementara lima belas persen lainnya merupakan pasien non-BPJS. Hal ini dinilai pentingnya pengembangan rumah sakit yang mampu menjaga akses pelayanan bagi masyarakat luas sekaligus membangun model pendanaan yang berkelanjutan.

Manfaat yang direncanakan mencakup bantuan pelayanan kesehatan bagi pasien duafa dan ulama, serta dukungan beasiswa bagi tenaga kesehatan sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan kesehatan di masa depan. Dengan demikian, kontribusi masyarakat diharapkan mampu mendukung dua tujuan sekaligus yaitu memperkuat kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan dan memperluas manfaat sosial.

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Pengembangan fisik direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh tujuh secara bertahap, dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan yang berjalan seiring dengan tahapan pengembangan rumah sakit. Kerja sama tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Ustaz Fatih Karim dan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor Dwi Sudharto.

Fatih Karim menegaskan bahwa RSIB tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan medis, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat sosial bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi model baru dalam pengelolaan lembaga kesehatan berbasis wakaf yang transparan dan bermanfaat bagi publik secara luas.