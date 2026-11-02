Peluncuran Program Pelita Syariah OJK Kuatkan Literasi Keuangan di Sulawesi Selatan

OJK meluncurkan program Pelita Syariah di Makassar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pendekatan tokoh agama guna menjangkau masyarakat luas.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi meluncurkan program Pelita Syariah di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin (2/11/2026). Peluncuran ini menjadi agenda utama dalam puncak kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2026 yang berlangsung di kota tersebut. Program ini dirancang khusus untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat luas.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa strategi utama program ini adalah melibatkan tokoh agama sebagai mitra strategis. Pendekatan ini dinilai sangat krusial karena para tokoh agama memiliki kedekatan sosial dan tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh publik.

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Mekanisme Pendekatan Tokoh Agama

Program Pelita Syariah menggunakan pendekatan berbasis tokoh agama untuk menyebarkan edukasi keuangan. Langkah ini dipilih karena otoritas agama memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku konsumsi dan investasi masyarakat. Melalui mekanisme ini, OJK berharap dapat menjangkau lapisan masyarakat yang mungkin belum terjangkau oleh metode edukasi konvensional.

Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan penyampaian informasi mengenai produk dan layanan keuangan berbasis syariah menjadi lebih relevan. Tokoh agama bertindak sebagai jembatan yang menerjemahkan konsep keuangan syariah ke dalam nilai-nilai yang sudah dikenal oleh komunitas lokal. Hal ini memastikan bahwa pemahaman tentang prinsip keuangan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

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Jangkauan Produk dan Layanan Keuangan

Program ini mencakup edukasi mengenai berbagai jenis produk keuangan syariah, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga asuransi syariah. Selain itu, edukasi juga mencakup pembiayaan berbasis prinsip syariah yang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman publik terhadap ragam pilihan instrumen keuangan yang halal dan menguntungkan.

Di samping pengenalan produk, program ini juga mengarahkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Masyarakat diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen jasa keuangan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari praktik-praktik keuangan ilegal yang seringkali merugikan dan tidak transparan.

Sinergi dan Dampak Ekonomi Nasional

Peluncuran program ini bersamaan dengan acara Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 yang menghadirkan berbagai inisiatif strategis. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK berfoto bersama jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK dan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Kehadiran Gubernur menandakan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif di Sulawesi Selatan.

Friderica Widyasari Dewi menekankan bahwa OJK berharap literasi keuangan syariah tidak hanya berkembang di lingkungan perkotaan. Program ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas pedesaan melalui peran aktif tokoh agama. Hal ini diharapkan dapat mendorong semakin luasnya pemanfaatan produk keuangan syariah di seluruh pelosok negeri.

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Secara keseluruhan, upaya sinergi antara OJK, pelaku industri jasa keuangan syariah, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi momentum penting. Langkah ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Program Pelita Syariah merupakan langkah nyata OJK untuk memastikan bahwa ekonomi syariah tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.