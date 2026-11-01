Peluncuran Platform Digital Hayatun Tour Perkuat Wisata Halal Indonesia

PT Hayatun Thayibah Tour luncurkan platform digital terintegrasi di BSD Tangerang Selatan untuk akses layanan ibadah dan wisata halal lebih mudah dan transparan.

JAKARTA PT Hayatun Thayibah Tour atau yang lebih dikenal sebagai Hayatun Tour secara resmi telah meluncurkan platform digital terintegrasi guna mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan perjalanan ibadah dan wisata halal dari beragam wilayah di Indonesia. Peluncuran situs resmi tersebut dilakukan secara bersamaan dengan peresmian kantor operasional baru perusahaan yang berlokasi di Ruko BIDEX BSD yang berada di Kota Tangerang Selatan pada hari Senin tanggal 26 Oktober yang lalu. Langkah strategis ini merupakan bagian dari transformasi digital yang telah dijalankan oleh perusahaan tersebut sejak tahun 2016 ketika pertama kali bergerak di bidang perjalanan ibadah dan wisata halal.

Inovasi Layanan Perjalanan Ibadah Digital

Komisaris Utama Hayatun Tour Ade Nursamsu menegaskan bahwa pengembangan layanan berbasis teknologi ini dilakukan secara khusus untuk meningkatkan kemudahan akses sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada para jemaah. Ia menjelaskan bahwa persaingan di industri perjalanan ibadah tidak semata-mata ditentukan oleh faktor harga semata, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas fasilitas, ketepatan pelayanan, dan tingkat kenyamanan selama perjalanan berlangsung. Strategi ini menempatkan nilai kepercayaan dan amanah sebagai prioritas utama dalam setiap operasi bisnis mereka.

Also read HashMicro Raih Best AI Platform for Enterprise

Ade Nursamsu menambahkan bahwa pengalaman selama sepuluh tahun perjalanan industri mengajarkan kepada perusahaan bahwa kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga dengan sangat ketat. Ia menyatakan bahwa perusahaan tidak ingin sekadar bersaing dari sisi harga saja, tetapi berkomitmen untuk menghadirkan nilai tambah melalui kualitas fasilitas, ketepatan pelayanan, dan kenyamanan holistik bagi seluruh pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun loyalitas jangka panjang dan kepuasan maksimal bagi setiap jemaah yang mempercayakan perjalanannya kepada Hayatun Tour.

Fitur dan Aksesibilitas Platform Baru

Direktur Utama Hayatun Tour Diana Sofhya menjelaskan bahwa platform digital tersebut dirancang secara khusus agar masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap dan melakukan pendaftaran perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor operasional secara fisik. Melalui situs resmi yang telah diluncurkan tersebut, calon jemaah memiliki akses penuh terhadap berbagai pilihan program perjalanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Akses ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna untuk mencari dan memilih paket perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Advertisement

Calon jemaah dapat mengakses berbagai pilihan program mulai dari Umrah Exclusive yang menawarkan privasi dan kenyamanan tinggi, hingga program Haji Khusus dengan layanan premium. Selain itu, situs tersebut juga menyediakan informasi detail mengenai wisata halal ke sejumlah negara yang dikelola oleh Hayatun Tour. Integrasi sistem ini memungkinkan proses transaksi dan manajemen jadwal menjadi lebih efisien dan transparan bagi seluruh pengguna layanan.

Visi Jangka Panjang Perusahaan

Peluncuran platform ini menandai langkah konkret Hayatun Tour dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi di era digital saat ini. Dengan adanya sistem terintegrasi tersebut, perusahaan berharap dapat menjangkau lebih banyak calon jemaah di berbagai pelosok Indonesia yang mungkin sebelumnya memiliki kendala dalam mengakses informasi layanan perjalanan ibadah. Keberadaan kantor operasional baru di BSD menjadi pendukung utama untuk menangani kebutuhan pelanggan yang mungkin memerlukan konsultasi secara langsung.

Transformasi digital yang dilakukan perusahaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban administratif di lapangan. Dengan demikian, sumber daya perusahaan dapat dialokasikan secara lebih optimal untuk meningkatkan kualitas layanan di lapangan dan menjaga standar keamanan serta kenyamanan selama perjalanan ibadah maupun wisata berlangsung. Langkah ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam industri wisata halal di Indonesia di masa mendatang.

Dampak Terhadap Industri Wisata Halal

Kehadiran platform digital dari Hayatun Tour memberikan pengaruh positif terhadap standar industri wisata halal secara keseluruhan. Dengan menyederhanakan proses akses informasi dan pendaftaran, perusahaan ini membantu mendorong transparansi harga dan kualitas layanan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Hal ini mendorong pelaku usaha lain untuk juga meningkatkan kualitas digital mereka agar dapat bersaing secara sehat dan profesional.

Advertisement

Para analis industri menilai bahwa integrasi teknologi dalam layanan perjalanan ibadah adalah keniscayaan di era modern ini. Konsumen semakin cerdas dan menuntut kemudahan dalam melakukan riset serta pemesanan layanan. Hayatun Tour dengan peluncuran situs resminya telah merespons kebutuhan tersebut secara proaktif. Langkah ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah atau berwisata halal dengan mudah dan aman.