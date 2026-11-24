Huawei resmi meluncurkan Mate 90 Air di China pada 24 November 2026. Ponsel setipis 6,58 mm ini diklaim memiliki layar 7 inci dengan kinerja kamera dan baterai unggul.

Huawei secara resmi memperkenalkan smartphone terbaru mereka, Huawei Mate 90 Air, di pasar China pada Selasa, 24 November 2026. Peluncuran perangkat ini menandai kehadiran model terbaru dalam seri Mate yang dirancang khusus untuk pengguna yang mengutamakan estetika ramping tanpa mengorbankan kapasitas layar. Huawei secara eksplisit mengklaim bahwa Mate 90 Air adalah ponsel paling tipis yang pernah dihasilkan oleh seri Mate dalam sejarah perusahaan. Dengan ketebalan bodi yang mencapai angka 6,58 milimeter, perangkat ini menawarkan bentuk ergonomis yang ringan dengan berat total hanya 208 gram.

Spesifikasi Layar dan Desain Unik Perangkat

Komponen utama yang menjadi sorotan pada Huawei Mate 90 Air adalah panel layarnya yang memiliki ukuran diagonal seluas 7 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 1,5K dengan sudut-sudut yang dibuat membulat untuk memberikan pengalaman visual yang nyaman. Di bagian belakang bodi, perangkat ini menampilkan modul kamera berbentuk lingkaran yang konsisten dengan identitas desain keluarga seri Mate 90. Desain ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai ciri khas visual yang memudahkan pengguna mengenali seri flagship Huawei pada masa kini.

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Performa Chip Kirin 9020 dan Optimalisasi RAM

Kemampuan komputasi Huawei Mate 90 Air didukung oleh cip prosesor Kirin 9020 yang diintegrasikan ke dalam perangkat. Huawei menyatakan bahwa penggunaan cip ini memberikan peningkatan signifikan dalam hal kecepatan dan efisiensi energi dibandingkan generasi pendahulunya. Secara spesifik, perusahaan mengklaim bahwa performa gaming pada Mate 90 Air meningkat sebesar 30 persen. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan teknologi manajemen memori canggih yang memungkinkan kapasitas RAM 12GB bekerja setara dengan 16GB, sehingga aplikasi berat dapat berjalan lebih mulat.

Sistem Kamera Multispesial dan Fitur AI

Untuk kebutuhan fotografi, Huawei Mate 90 Air dilengkapi dengan setup kamera belakang yang kompleks dan canggih. Sensor utama memiliki resolusi 50 megapiksel dengan ukuran sensor 1/1,3 inci dan aperture f/1.8 yang mendukung stabilisasi gambar optik. Perangkat ini juga menyertakan lensa ultra-lebar makro beresolusi 8 megapiksel (f/2.2) serta lensa telefoto 3x dengan resolusi 12 megapiksel dan fitur OIS. Keunikan lainnya adalah kehadiran kamera warna Red Maple dengan 1,5 juta saluran multispektral yang mampu menangkap detail warna dengan akurasi tinggi.

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Selain hardware kamera, perangkat ini juga mengintegrasikan fitur kecerdasan buatan untuk membantu pengguna. Fitur-fitur tersebut mencakup saran pose berfoto, bantuan dalam mengatur komposisi gambar, serta kartu warna kustom yang disesuaikan dengan kondisi pencahayaan saat pemotretan. Teknologi AI ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengambilan foto profesional bagi pengguna awam tanpa memerlukan pengaturan manual yang rumit.

Konektivitas Lanjutan dan Daya Tahan Baterai

Dari sisi konektivitas, Huawei Mate 90 Air mendukung jaringan seluler kelas 5A yang menjanjikan kecepatan transfer data tinggi. Perangkat ini juga kompatibel dengan Wi-Fi 7+ dan teknologi NearLink untuk koneksi latensi rendah antarperangkat. Pengguna juga dapat mengandalkan fitur pengiriman pesan dua arah melalui satelit BeiDou, yang menjadi fitur penting untuk komunikasi di area terpencil. Untuk menunjang penggunaan intensif, Mate 90 Air dibekali baterai besar berkapasitas 6.500mAh.

Kapasitas baterai tersebut diklaim mampu bertahan selama 23 jam untuk pemutaran video berkelanjutan. Perangkat ini juga mendukung pengisian daya cepat menggunakan kabel 66W, sehingga pengguna dapat mengisi ulang energi perangkat dengan cepat ketika dibutuhkan. Kombinasi antara kapasitas baterai besar dan efisiensi prosesor Kirin 9020 menjadikan daya tahan ini sebagai salah satu poin jual utama dibandingkan smartphone sejenis di kelasnya.

Strategi Harga dan Ketersediaan Pasar China

Huawei menempatkan Huawei Mate 90 Air di segmen pasar dengan strategi harga yang kompetitif bagi perangkat flagship. Di China, varian dengan konfigurasi memori 12GB dan penyimpanan 256GB dipasarkan dengan harga 4.999 yuan. Sementara itu, varian dengan penyimpanan lebih besar, yaitu 12GB ditambah 512GB, ditawarkan dengan harga 5.999 yuan. Konversi kurs saat ini menempatkan harga kedua varian tersebut berkisar antara Rp13,6 juta hingga Rp16,4 juta, menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen yang menginginkan spesifikasi top-tier.