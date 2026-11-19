Rockstar Games meluncurkan Grand Theft Auto VI pada 19 November 2026 dengan anggaran produksi sekitar 1 miliar dolar AS, mencetak sejarah sebagai video game termahal sepanjang masa.

Rockstar Games secara resmi meluncurkan Grand Theft Auto VI di seluruh dunia pada Kamis, 19 November 2026. Peluncuran besar-besaran ini menandai dimulainya era baru dalam industri hiburan digital dengan proyek yang mencatatkan diri sebagai video game termahal sepanjang sejarah. Keputusan untuk merilis gim pada tanggal tersebut didasarkan pada strategi pemasaran global yang matang untuk memaksimalkan jangkauan pasar awal.

Anggaran Produksi Mencapai 1 Miliar Dolar AS

Grand Theft Auto VI menghabiskan anggaran produksi sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk menyelesaikan pengembangan utamanya. Angka ini menjadikan proyek tersebut jauh melampaui rekor industri gim sebelumnya yang sempat dipegang oleh Grand Theft Auto V. Ketika Grand Theft Auto V dirilis tiga belas tahun silam, gim tersebut menyandang predikat sebagai gim termahal dalam sejarah dengan perkiraan anggaran sebesar 265 juta dolar AS. Angka tersebut kala itu sudah setara dengan produksi film layar lebar papan atas Hollywood. Dua tahun berselang, rekor tersebut dipecahkan oleh Call of Duty: Black Ops III yang menembus angka 450 juta dolar AS. Estimasi anggaran sebesar 1 miliar dolar AS ini dikonfirmasi oleh pernyataan resmi pihak Rockstar Games yang membantah taksiran ekstrem lainnya yang menaksir biaya hingga 1,5 miliar dolar AS.

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Perbandingan dengan Biaya Produksi Film Hollywood

Skala investasi yang digelontorkan untuk merampungkan Grand Theft Auto VI jauh melampaui rekor-rekor di industri perfilman internasional. Film termahal yang pernah diproduksi sepanjang sejarah sinema, Jurassic World: Dominion, menelan biaya sebesar 569 juta dolar AS. Proses syuting beruntun dua film raksasa Marvel, Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame, memang mendekati angka 1 miliar dolar AS, tetapi anggaran tersebut terbagi untuk dua film sekaligus. Jika mengacu pada estimasi terendah anggaran Grand Theft Auto VI sebesar 1 miliar dolar AS, nilainya masih melampaui gabungan biaya produksi tiga film termahal dunia sekaligus. Tiga film tersebut adalah Avengers: Doomsday yang membutuhkan 400 juta dolar AS, Ramayana Part One sebesar 175 juta dolar AS, dan Avatar dengan biaya produksi 237 juta dolar AS. Produksi film termahal asal India, yakni duologi Ramayana, dilaporkan menghabiskan biaya sekitar 450 juta dolar AS.

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Peran 6.000 Pengembang di Empat Negara

Membengkaknya ongkos pembuatan Grand Theft Auto VI bukan tanpa alasan yang jelas. Gim yang disebut-sebut sebagai rilisan paling diantisipasi sepanjang sejarah ini telah dikembangkan oleh Rockstar Games selama lebih dari sepuluh tahun. Proses pengerjaannya melibatkan hampir 6.000 pengembang yang tersebar di empat negara selama bertahun-tahun. Sekitar 1.600 tenaga ahli berbasis di India menjadi bagian integral dari proses pengembangan ini. Besarnya modal yang tertanam otomatis memunculkan pertanyaan mengenai seberapa cepat gim ini mampu mencapai titik impas atau break-even point. Dalam industri video gim, pola bagi hasil berlaku di mana sebagian pendapatan penjualan mengalir ke pihak ritel dan distributor digital sebelum masuk ke kas pengembang.

Tekanan Titik Impas dan Performa Komersial Awal

Berdasarkan kalkulasi para pengamat industri, total biaya keseluruhan atau landing cost Grand Theft Auto VI diperkirakan mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS setelah memperhitungkan anggaran pemasaran global. Dengan beban biaya sebesar itu, Rockstar Games setidaknya harus menjual sekitar 20 juta kopi gim untuk mencapai titik impas. Namun, performa komersial awal Grand Theft Auto VI menunjukkan sinyal yang luar biasa kuat. Menurut data firma intelijen pasar Sensor Tower, gim ini diperkirakan telah menghasilkan pendapatan bersih sekitar 1,65 miliar dolar AS dari sekitar 17,07 juta kopi yang terjual melalui skema pra-pemesanan. Pendapatan ini tercapai bahkan sebelum hari peluncuran resminya tiba pada 19 November 2026, memberikan jaminan finansial yang kuat bagi Rockstar Games.