Peluncuran FWD Syariah dan Pesan Habib Husein tentang Warisan

FWD Syariah resmi beroperasi sejak 1 November 2026 dengan produk FWD Harapan. Habib Husein Ja'far Al Hadar menekankan pentingnya perencanaan warisan untuk melindungi generasi penerus dari kelemahan finansial.

PT FWD Insurance Indonesia secara resmi meluncurkan entitas bisnis baru bernama FWD Syariah yang telah beroperasi efektif mulai tanggal 1 November 2026. Langkah strategis ini menandai pemisahan penuh unit usaha syariah dari induk perusahaan dan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Peluncuran Resmi FWD Syariah dan Produk Unggulan

FWD Syariah memperkenalkan produk asuransi jiwa syariah pertama mereka yang diberi nama FWD Harapan. Produk inovatif ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan menyeluruh hingga peserta mencapai usia seratus tahun. Selain jaminan dasar, paket ini juga menyertakan manfaat tambahan yang mencakup risiko kematian akibat kecelakaan serta perlindungan selama pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

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Ade Bungsu sebagai Direktur Utama FWD Syariah menjelaskan bahwa visi perusahaan adalah menghadirkan solusi perlindungan modern yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Mereka berkomitmen untuk menerapkan prinsip ta'awun dalam setiap layanan agar pelanggan dapat mempersiapkan berbagai tahap kehidupan dengan lebih percaya diri dan ketenangan batin.

Pesan Kritis Habib Husein Ja'far Al Hadar

Habib Husein Ja'far Al Hadar menyampaikan pesan moral yang mendalam pada acara peresmian FWD Syariah di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Ia menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melainkan harus mencakup persiapan matang untuk masa depan keturunan mereka.

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Konten kreator keislaman tersebut merujuk pada Surah An-Nisa ayat sembilan yang secara eksplisit mengingatkan umat Muslim agar tidak meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah atau kekurangan. Ia menyatakan bahwa rasa khawatir jika gagal memberikan warisan yang menguatkan bagi generasi selanjutnya merupakan bentuk kepedulian yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama.

Dalam tausyiah-nya, Habib Ja'far juga mengisahkan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai batas maksimal hibah harta. Nabi menyarankan agar pemberian tidak melebihi sepertiga harta, sebuah pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kecukupan bagi generasi yang ditinggalkan daripada mendonasikan sebagian besar aset.

Tiga Pilar Perlindungan dalam Maqashid Syariah

Menurut penjelasan Habib Ja'far, perencanaan keuangan dan perlindungan keluarga selaras dengan tiga aspek utama dalam maqashid syariah atau tujuan utama syariat Islam. Tiga pilar tersebut meliputi hifdzun nafs untuk menjaga jiwa, hifdzul mal untuk menjaga harta, dan hifdzun nasl untuk menjaga kelangsungan keturunan.

Ia menekankan bahwa ketiga elemen ini berkaitan erat dengan upaya menjaga harapan agar seseorang dan generasi berikutnya dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan sejahtera. Perlindungan finansial bukan sekadar transaksi komersial, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan keberlangsungan hidup keluarga di tengah ketidakpastian dunia.

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Ikhtiar Finansial sebagai Bentuk Tawakal Modern

Habib Ja'far menegaskan bahwa merencanakan perlindungan melalui asuransi bukanlah tanda kurangnya sikap tawakal kepada Allah SWT. Sebaliknya, ia memandang langkah ini sebagai bentuk ikhtiar aktif yang wajib dilakukan sebelum menyerahkan seluruh hasil akhir kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Perlindungan finansial dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar terbaik untuk menghadapi berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Jaminan ini tidak hanya ditujukan bagi kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga merupakan wujud cinta dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang dicintai.

Dengan demikian, tanggung jawab terhadap keluarga melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan hari ini karena mencakup persiapan komprehensif untuk masa depan yang jauh lebih panjang. Perencanaan warisan yang kuat merupakan bagian integral dari nilai kebaikan dalam Islam untuk memastikan ketahanan ekonomi generasi penerus bangsa.