Peluncuran Futurepreneur Lab 2026 Akan Mempercepat Startup Kampus Menuju Pasar

Program akselerasi startup Futurepreneur Lab 2026 diluncurkan di Jakarta untuk menjembatani inovasi kampus agar benar-benar masuk pasar. Program ini melalui empat tahap dan didukung mitra strategis seperti Khong Guan, Komdigi, Garuda Spark, dan Taka Lab.

Program akselerasi startup Futurepreneur Lab 2026 resmi diluncurkan pada 12 Juni 2026 di WU Hub Coworking Space, Jakarta Pusat. Digagas oleh Charles Lee , pendiri WU Hub, program ini bertujuan menjembatani inovasi kampus agar tidak berhenti sebagai prototipe, tetapi mampu menjangkau pasar dan memberi dampak nyata.

Charles Lee menegaskan bahwa fokus Futurepreneur Lab bukan hanya mengejar valuasi, melainkan membangun generasi entrepreneur yang mampu menciptakan dampak sosial-ekonomi berkelanjutan. Program memiliki empat tahapan utama: Elite Selection untuk memilih inovasi terbaik, Venture Builder berupa pendampingan bisnis intensif, Validation Arena untuk menguji produk di pasar, serta Investment Day sebagai puncak presentasi di hadapan investor. Sektor fokus mencakup teknologi, energi, pertanian, ekonomi digital, dan keberlanjutan. Dukungan mitra strategis seperti Khong Guan, Komdigi, Garuda Spark, dan Taka Lab memperkuat ekosistem program.

Irfan Hidayatul Fazri, Brand Manager Khong Guan, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendorong lahirnya gagasan inovatif yang relevan serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Kolaborasi ini juga merupakan wujud komitmen ESG Khong Guan, khususnya dalam mendukung pengembangan generasi muda dan memberdayakan talenta lokal. Irfan menambahkan bahwa investasi terbaik untuk masa depan adalah pada generasi muda yang berani berinovasi, sementara creatively dan potensi luar generasi muda Indonesia diyakini dapat membawa perubahan bermakna.

Sebanyak 20 startup dari 20 universitas unggulan Indonesia terpilih melalui kurasi ketat oleh tim yang terdiri dari Charles Lee, Sumarny Manurung (SPIL Ventures), dan Hanif Fakhrurroja (BRIN). Startup-startup ini akan mengalami proses mentoring intensif, validasi publik melalui platform Katalyst, hingga presentasi davide investor pada Investment Day yang dijadwalkan Oktober 2026





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