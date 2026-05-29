Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Prancis Capai Komitmen 3,5 Miliar Dolar

Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Perancis-Indonesia diluncurkan di Paris sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Dewan ini dipimpin 30 pimpinan industri dari kedua negara dengan tujuan mengawal realisasi investasi dan perdagangan. Peluncuran langsung menghasilkan empat kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar AS, diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral tiga kali lipat pada 2035.

Pemerintah Indonesia dan Perancis telah meluncurkan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Perancis-Indonesia atau France-Indonesia High Level Business Council di Paris. Peluncuran ini menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis.

Dewan ini berfungsi sebagai forum yang mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari kedua negara untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis. Momen peluncuran langsung menghasilkan empat kesepakatan komersial baru dengan total nilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan kepercayaan dunia usaha Perancis terhadap Indonesia sebagai mitra strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang. Dewan ini dipimpin bersama oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie dan Chair France-Indonesia Business Council MEDEF International yang juga CEO Danone Antoine de Saint-Affrique. Forum ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga bertujuan mengawal realisasi investasi dan komitmen yang telah disepakati.

Pada kunjungan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, kedua negara telah menandatangani 207 nota kesepahaman dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar AS. Untuk itu, keberadaan dewan bisnis diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan mempercepat penyelesaian kendala investasi. Selain mengawal investasi yang telah berjalan, dewan menargetkan peningkatan perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada tahun 2035.

Pada 2024, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Perancis mencapai 2,4 miliar dolar AS, namun Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 532 juta dolar AS. Peluncuran dewan bisnis juga disinggung dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Prabowo menegaskan hubungan kedua negara berada pada tingkat tinggi sehingga kerja sama ekonomi dapat diperkuat. Sementara Macron berharap kerja sama dapat berkembang di tengah ketidakpastian global.

Dewan bisnis juga diharapkan dapat memajukan sektor transisi energi, pertambangan, dan pertanian. Di luar ekonomi, kedua negara menegaskan pentingnya upaya penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian di Timur Tengah. Meski pemerintah memandang pembentukan dewan sebagai kemajuan, pengamat seperti Virdika Rizky Utama dari Para Syndicate mengharuskan diplomasi tidak berhenti pada seremonial, tetapi harus diukur dengan hasil konkret.

Ia menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki agenda jelas, terutama terkait isu perdagangan dengan Uni Eropa yang sering tidak sejalan, seperti kelapa sawit, nikel, deforestasi, dan standar lingkungan





