Ari meluncurkan buku biografi dan kumpulan esai di Hotel Raffles Jakarta pada 24 November 2026, mengungkap perjalanan hidup, tantangan profesi hukum, serta filosofinya tentang keadilan dan kekuasaan.

Peluncuran buku yang mengabadikan perjalanan hidup, kiprah profesional, serta pemikiran mendalam tentang keadilan telah digelar di Hotel Raffles Jakarta pada Selasa, 24 November 2026. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari upaya seorang tokoh hukum untuk mendokumentasikan pengalaman hidupnya melalui karya tulis yang terdiri dari dua volume utama. Salah satu buku telah terbit lebih dahulu, sedangkan buku yang baru saja diluncurkan hadir dengan ketebalan 274 halaman yang memadukan unsur autobiografi dan biografi secara komprehensif.

Mekanisme dan Struktur Buku Biografi Hukum

Karya terbaru ini disusun dengan struktur yang membagi konten menjadi dua bagian utama untuk memberikan gambaran yang utuh bagi para pembaca. Bagian pertama berisi narasi perjalanan hidup yang dituturkan langsung oleh sang penulis, memberikan akses intimate terhadap momen-momen personal. Bagian kedua menghadirkan perspektif dari berbagai tokoh terkemuka, termasuk Anies Baswedan hingga Tito Karnavian, yang menilai kontribusi dan pemikiran sang pengacara.

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Buku pertama yang telah terbit sebelumnya berfokus pada biografi Ari serta kronologi perjalanan profesionalnya di dunia hukum. Sementara itu, buku kedua yang diluncurkan dalam acara di Hotel Raffles Jakarta menghimpun esai, refleksi tentang penegakan hukum, dan puisi yang merefleksikan gagasannya. Ari menyebutkan bahwa menulis menjadi medianya untuk merekam pengalaman sekaligus menyuarakan hal-hal yang selama ini bergejolak dalam pikirannya.

Perspektif Hamid Basyaib dan Legasi Adnan Buyung Nasution

Hamid Basyaib menjadi salah satu pembicara kunci yang menyoroti dimensi personal di balik karir profesional sang advokat. Menurut Hamid, buku tersebut tidak semata-mata mengisahkan kiprah Ari sebagai pengacara, tetapi juga menampilkan sisi personalnya, termasuk perjalanan keluarga dan kehidupan di luar profesi. Dia turut menyoroti keberanian Ari dalam menjalani profesi hukum di tengah tantangan zaman.

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Ketika membahas integritas sang penulis, Hamid secara eksplisit menyandingkan Ari dengan advokat senior Adnan Buyung Nasution, yang dikenal sebagai sosok vokal dan berani. Komentar Hamid menegaskan bahwa sosok seperti Ari memang langka di era saat ini. Dia menyatakan bahwa penyandingan tersebut tepat karena menunjukkan kemiripan dalam semangat dan keberanian menghadapi tantangan hukum.

Di balik perjalanan sukses Ari, Hamid juga mengisahkan latar belakang keluarga yang membentuk karakternya. Hamid menceritakan tentang kakak perempuan Ari yang pernah menjual sepedanya demi membantu pendidikan sang adik. Kakak Ari merupakan sosok yang begitu percaya pada potensi Adik laki-lakinya tersebut, meskipun akhirnya meninggal dunia tidak lama kemudian. Kisah heroik tersebut membekas bagi Hamid dan ingin dikenalkan kepada pembaca agar mereka memahami Ari secara utuh.

Filosofi Kekuasaan dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Salah satu tema kuat yang diangkat dalam buku kedua adalah refleksi makna keberhasilan dan kekuasaan bagi seorang praktisi hukum. Ari menegaskan bahwa pencapaian seseorang tidak semestinya hanya dilihat dari jabatan atau posisi yang disandangnya. Fokus utama haruslah pada kebaikan yang ditinggalkan bagi orang lain sebagai bagian dari jariyah kemanusiaan yang berkelanjutan.

Pernyataan Ari ini sejalan dengan pandangannya bahwa kekuasaan merupakan amanah sekaligus ujian yang berat. Karena itu, kekuasaan semestinya digunakan untuk membawa manfaat nyata bagi khalayak, bukan menjadi sesuatu yang justru dikejar demi kepentingan diri sendiri. Pandangan ini menegaskan bahwa integritas moral harus selalu dijunjung tinggi dalam menjalankan tanggung jawab publik maupun profesi.

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Melalui tulisan-tulisan yang dikumpulkan dalam dua buku tersebut, Ari berharap pengalaman, pemikiran, dan nilai-nilai yang diyakininya dapat terus dibagikan. Tujuannya adalah untuk membuka ruang bagi pembaca agar dapat mengenal perjalanan hidup dan pemikirannya secara lebih mendalam. Diharapkan karya ini dapat menjadi manfaat dan inspirasi bagi generasi penerus hukum di Indonesia ke depan.