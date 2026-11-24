Advokat Ari Yusuf Amir meluncurkan buku autobiografi di Hotel Raffles Jakarta pada 24 November 2026 sebagai referensi penegak hukum dan refleksi perjalanan karirnya.

Advokat senior Ari Yusuf Amir secara resmi meluncurkan karya tulisannya yang berjudul Ari Yusuf Amir: Advokat Petarung di Hotel Raffles Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026. Buku setebal 274 halaman ini dirancang khusus untuk menjadi referensi penting bagi para penegak hukum di Indonesia dalam upaya memperjuangkan keadilan yang berpihak pada rakyat.

Refleksi Perjalanan Karir Hukum

Ari Yusuf Amir menyatakan bahwa peluncuran buku tersebut merupakan bentuk refleksi mendalam atas perjalanannya dalam dunia hukum selama beberapa dekade terakhir. Ia merasa masih optimistis bahwa sistem penegakan hukum yang berkeadilan akan dapat terwujud secara menyeluruh di Republik Indonesia, meskipun tantangan yang dihadapi masih sangat besar dan kompleks.

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Karya ini menghimpun berbagai tulisan, pemikiran, serta kritik konstruktif yang pernah disampaikan oleh Ari terhadap proses penegakan hukum di Tanah Air. Melalui penggabungan unsur autobiografi dan biografi, buku ini mengulas riwayat karirnya yang dimulai pada awal tahun 1996 hingga mencapai puncak profesionalisme sebagai advokat terkemuka di ibu kota.

Harapan bagi Penegak Hukum

Ari Yusuf Amir berharap agar kehadiran buku Advokat Petarung dapat mendorong rekan-rekan sejawat dan para penegak hukum lainnya untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Ia menekankan pentingnya memiliki keinginan besar dan keteguhan hati dalam menjalankan tugas mulia untuk menegakkan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

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Dalam buku tersebut, ia juga membagikan pengalaman menangani berbagai perkara besar yang menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya. Pengalaman-pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi generasi advokat muda dan praktisi hukum yang ingin mendalami mekanisme peradilan di Indonesia.

Tokoh Nasional Hadiri Acara Peluncuran

Acara peluncuran buku ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional terkemuka yang menunjukkan dukungan terhadap dunia hukum Indonesia. Kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tom Lembong menjadi indikator penting antusiasme elite politik terhadap isu reformasi hukum.

Format coffee table book yang dipilih dalam penerbitan karya ini juga menghadirkan kesaksian dari keluarga, sahabat, kolega, hingga tokoh nasional mengenai kehidupan pribadi dan kiprah Ari sebagai advokat petarung. Hal ini memberikan dimensi yang lebih kaya dan humanis terhadap sosok Ari Yusuf Amir di mata publik.

Sorotan Reformasi dan Praktik Hukum

Selain berpraktik sebagai advokat, Ari Yusuf Amir dikenal aktif menyuarakan gagasan reformasi hukum yang substantif. Salah satu isu prioritas yang pernah disorotnya adalah pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap lembaga-lembaga penegak hukum utama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

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Langkah penguatan pengawasan internal ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Upaya transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun integritas lembaga penegak hukum di era modern saat ini.

Pengalaman praktiknya juga mencakup pendampingan terhadap figur publik seperti mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Selain itu, Ari juga pernah mendampingi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dalam berbagai kasus hukum yang berlangsung.