PT AKR Corporindo Tbk resmi mengakhiri era SPBU Vivo setelah mengonversinya menjadi jaringan BP-AKR. Sambil menunggu transisi tersebut, Pertamina Patra Niaga memperkuat dominasi pasar melalui merger hilir strategis pada awal 2026.

Peluang besar bagi integrasi jaringan bahan bakar minyak di Indonesia muncul seiring serangkaian akuisisi saham strategis yang dilakukan oleh pemain pasar. PT AKR Corporindo Tbk secara resmi mengonversi merek SPBU Vivo menjadi jaringan BP-AKR setelah menyelesaikan transaksi penjualan saham dari Grup Vitol.

Keputusan ini menandai berakhirnya kepemilikan asing di lini bisnis SPBU Vivo di Indonesia. Konversi merek ini bertujuan untuk menyinergikan operasional dengan jaringan BP-AKR yang sudah lebih dulu dikuasai oleh anak usaha PT AKR Corporindo Tbk, yaitu PT Aneka Petroindo Raya.

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Mekanisme Akuisisi Saham SPBU Vivo

PT AKR Corporindo Tbk melalui anak usaha PT Aneka Petroindo Raya mengakuisisi kepemilikan saham SPBU PT Vivo Energy Indonesia dengan nilai transaksi sebesar US$ 15,5 juta atau sekitar Rp 282,6 miliar. Akuisisi ini dilakukan bersama dengan pihak tidak terafiliasi yaitu PT Petro Palma Persada.

Kedua entitas tersebut menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat untuk mengakuisisi seratus persen saham PT Vivo Energy Indonesia dan PT Nusantara Karya Oranye. Saham yang diambil alih meliputi seluruh kepemilikan yang sebelumnya dipegang oleh Vitol Apac Energy Pte Ltd dan Nusantara Energy Resources Pte Ltd.

Secara terperinci, PT Aneka Petroindo Raya akan menguasai sembilan puluh persen saham di PT Vivo Energy Indonesia dan PT Nusantara Karya Oranye. Di sisi lain, PT Petro Palma Persada memegang sepuluh persen saham di masing-masing perusahaan tersebut sebagai bagian dari struktur kepemilikan baru.

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Posisi Strategis PT AKR Corporindo Tbk

Setelah penyelesaian transaksi, seluruh SPBU Vivo yang dikelola oleh PT Vivo Energy Indonesia akan diintegrasikan ke dalam jaringan SPBU BP-AKR. Hal ini memperkuat posisi PT AKR Corporindo Tbk sebagai penguasa pasar melalui anak usahanya PT Aneka Petroindo Raya yang juga menguasai jaringan SPBU BP-AKR.

Perusahaan induk PT AKR Corporindo Tbk juga dilaporkan telah melepas kepemilikan empat puluh sembilan, sembilan persen saham di lini bisnis SPBU di Indonesia. Pelepasan ini dilakukan ke entitas AKRA yang dikenal sebagai PT Anugerah Krida Retailindo.

Dengan keluarnya British Petroleum dari perusahaan patungan bernama PT Aneka Petroindo Raya, merek SPBU BP-AKR tetap eksis melalui perjanjian lisensi. Transaksi ini menegaskan konsolidasi aset dan operasional di bawah kendali penuh PT AKR Corporindo Tbk dan afiliasinya.

Strategi Pertahanan Energi Nasional Pertamina

Sementara transisi merek berlangsung, PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat posisinya melalui integrasi bisnis hilir yang masif. Pada 1 Februari 2026, Pertamina menyatukan kapabilitas dan memperkuat rantai pasok hingga ke konsumen akhir dengan menggabungkan tiga subholding strategis.

Tiga subholding yang digabungkan adalah Subholding Refinery & Petrochemical yang diwakili PT Kilang Pertamina Internasional, Subholding Commercial & Trading melalui PT Pertamina Patra Niaga, dan Subholding Integrated Marine & Logistics melalui PT Pertamina Internasional Shipping.

Penyatuan ini bertujuan untuk menciptakan satu subholding baru yang lebih efisien dan tangguh. Langkah transformasi bisnis ini adalah wujud nyata dari upaya Pertamina menjaga ketahanan energi nasional melalui penguatan operasional dan membangun sinergi hulu-hilir.

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Keunggulan Pasar Dan Ekspansi Jangka Panjang

Dari sisi bisnis retail SPBU, PT Pertamina Patra Niaga tetap menjadi penguasa pasar penjualan bahan bakar minyak di Tanah Air. Data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM pada kuartal kedua 2025 mencatat jumlah SPBU Pertamina mencapai 13.698 titik di seluruh wilayah RI.

Selain itu, PT Pertamina Patra Niaga juga mencatatkan 14.849 lembaga penyalur BBM Pertamina dengan rincian yang sangat bervariasi. Komposisi fasilitas tersebut meliputi enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan SPBU reguler, empat ratus tiga puluh enam SPBU mini, dan enam ratus delapan puluh tiga SPBU kompak.

Pertamina juga memiliki empat ratus delapan SPBU nelayan, lima puluh SPBU apung, dan enam ribu tujuh ratus delapan belas Pertashop untuk mendukung kebutuhan konsumen yang terfragmentasi. Manajemen PT Pertamina Patra Niaga menerapkan model Company Owned Company Operated untuk sebagian besar jaringan ini.

Transisi Merek Shell Dan Posisi Pasca Konversi

Shell plc juga resmi melepas bisnis SPBU di Indonesia kepada Sefas Group pada akhir Oktober 2026. Pelepasan saham ini menandai perubahan kepemilikan di sektor energi yang sedang berlangsung secara signifikan di Indonesia.

Meskipun kepemilikan saham telah berpindah, merek SPBU Shell masih tetap beroperasi melalui perjanjian lisensi dengan pihak baru. Situasi ini menunjukkan bahwa brand equity masih menjadi aset vital dalam strategi ekspansi bisnis bahan bakar minyak pasca akuisisi.

Transisi merek dari Shell ke entitas baru dan dari Vivo ke BP-AKR menciptakan dinamika pasar yang kompleks. Integrasi jaringan dan konsolidasi kepemilikan ini akan berdampak langsung pada distribusi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan non-subsidi seperti Pertamax di seluruh Indonesia.