Peluang Indonesia Tambah Kuota AFC Champions League 2027/2028 Bergantung Borneo FC

Indonesia berpotensi menambah kuota AFC Champions League Two 2027/2028 menjadi tiga tim jika Borneo FC juara ACGL, menurut Direktur I-League Asep Saputra.

Peluang Indonesia untuk menambah jumlah wakil di kompetisi antarklub Asia pada musim 2027/2028 masih sangat terbuka lebar. Keberhasilan Borneo FC Samarinda dalam menentukan nasib kuota nasional menjadi kunci utama apakah Indonesia hanya mengirim dua tim atau memperoleh tambahan satu wakil di ajang bergengsi tersebut.

Skema Kuota AFC Champions League Two 2027/2028

Asep Saputra, Direktur Kompetisi I.League, mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mengamankan dua slot untuk tampil di AFC Champions League Two (ACL Two) 2027/2028. Satu tiket kualifikasi diberikan secara langsung, sementara tiket lainnya harus diperjuangkan melalui babak play-off yang kompetitif.

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Sebelumnya, Indonesia memiliki alokasi tambahan untuk ASEAN Club Championship (ACGL). Namun, untuk musim 2027/2028, seluruh slot yang dimiliki akan dialihkan sepenuhnya ke ACL Two. Perubahan skema ini menunjukkan prioritas baru dalam strategi kualifikasi klub Indonesia di kancah benua.

Peran Kritis Borneo FC dalam Kuota Nasional

Situasi kuota nasional bisa berubah drastis jika Borneo FC berhasil menjuarai ACGL pada musim ini. Jika klub berjuluk Pesut Etam tersebut meraih gelar juara ACGL, mereka akan otomatis memperoleh tiket ke ACL Two musim berikutnya. Langkah ini membuka peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah wakil menjadi tiga tim.

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Dalam pernyataannya, Asep Saputra menegaskan bahwa kemenangan Borneo FC di ACGL akan memberikan jatah khusus bagi klub tersebut. Ini berarti bahwa performa Borneo FC di turnamen tingkat regional akan langsung berdampak pada bertambahnya kuota klub Indonesia di ajang utama.

Skenario Gelar Ganda Tidak Memengaruhi Kuota

Namun, terdapat skenario lain yang harus dipertimbangkan jika Borneo FC mampu meraih dua gelar besar secara bersamaan. Jika Pesut Etam menjuarai Super League 2026/2027 serta ACGL, jumlah wakil Indonesia di ACL Two tetap hanya dua klub.

Asep Saputra menjelaskan bahwa jika Borneo FC menjadi juara liga domestik, slot nasional tidak bertambah. Hal ini menegaskan bahwa hanya juara ACGL yang mampu menambah kuota, bukan juara liga domestik, selama klub tersebut sudah memenuhi syarat melalui jalur lain.

Dampak Langsung terhadap Ekspansi Klub Indonesia

Keputusan final mengenai jumlah wakil Indonesia sangat bergantung pada hasil pertandingan Borneo FC di kompetisi domestik dan ajang ASEAN. Setiap poin yang diraih dalam laga krusial akan menentukan nasib kuota nasional untuk dua tahun ke depan.

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Klub Indonesia lainnya harus tetap mempersiapkan diri dengan optimal mengingat ketergantungan pada performa Borneo FC. Strategi dan manajemen musim ini akan menjadi penentu utama keberhasilan ekspansi klub Indonesia di kancah Asia musim 2027/2028.