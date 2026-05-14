Peluang Ekonomi dari Pengelolaan Sampah Plastik bagi Masyarakat Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak warga untuk mulai memilah sampah plastik dari rumah guna mendapatkan penghasilan tambahan di tengah kenaikan harga pasar.

Pemerintah Kota Surabaya saat ini tengah mengambil langkah strategis dalam mengelola limbah perkotaan dengan memanfaatkan tren kenaikan harga plastik yang terjadi di pasaran. Melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, pemerintah kota mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mulai menerapkan sistem pemilahan sampah rumah tangga secara mandiri sejak dari sumbernya.

Langkah ini bukan sekadar upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dipandang sebagai peluang emas bagi warga untuk memperoleh tambahan penghasilan ekonomi. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, M Fikser, menjelaskan bahwa lonjakan harga plastik telah menyebabkan sampah non-organik menjadi komoditas yang sangat diburu oleh para pemulung maupun pengepul sampah.

Fenomena ini terlihat jelas di berbagai Tempat Penampungan Sementara atau TPS 3R yang tersebar di wilayah Surabaya, di mana sampah plastik kini dipisahkan lebih awal karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan permintaan yang besar dari para pengepul. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemulung yang berupaya mencari sampah plastik langsung di area TPS, yang terkadang menimbulkan ketidakteraturan dalam proses pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, DLH Surabaya kini memperketat pengawasan di area TPS agar lokasi tersebut tidak lagi menjadi pusat pemilahan sampah liar yang tidak terorganisir. M Fikser menegaskan bahwa proses pemilahan seharusnya tidak lagi terjadi di TPS, melainkan harus dimulai dari rumah masing-masing warga. Dengan memindahkan aktivitas pemilahan ke level rumah tangga, diharapkan area TPS tetap bersih dan fungsi operasionalnya tetap terjaga dengan optimal.

Pemerintah berharap kenaikan harga plastik ini menjadi momentum bagi warga untuk mengubah pola pikir mereka terhadap sampah, dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sumber daya yang memiliki nilai jual. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi kecil di tingkat kampung, di mana setiap rumah tangga dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan sekaligus mendapatkan keuntungan finansial. Untuk mendukung inisiatif ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah menyediakan infrastruktur berupa enam bank sampah induk yang mampu menampung berbagai jenis sampah bernilai ekonomis.

Pemerintah kota berkomitmen untuk memfasilitasi proses pengambilan sampah hasil pemilahan warga melalui koordinasi yang erat dengan pengurus RT dan RW setempat. Sistem pengumpulan sampah direncanakan dilakukan secara kolektif agar lebih efektif dan efisien secara logistik. Warga dapat mengumpulkan sampah non-organik yang telah dipilah di lokasi yang disepakati bersama, seperti Balai RW atau Balai RT, sebelum kemudian dijemput oleh petugas dari DLH.

Proses transaksi akan dilakukan secara transparan, di mana petugas akan melakukan penimbangan berat sampah dan langsung memberikan pembayaran tunai kepada warga atau pengelola lingkungan. Selain itu, warga juga diberikan pilihan untuk membawa sampah ekonomis mereka langsung ke kantor DLH untuk dijual. Penerapan ekosistem pengelolaan sampah berbasis komunitas ini diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Dengan adanya jadwal rutin pengangkutan sampah organik dan non-organik yang disepakati antara pengurus lingkungan dan DLH, diharapkan tidak ada lagi penumpukan sampah yang tidak terurus di pemukiman. Selain manfaat finansial, program ini secara jangka panjang akan mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA, sehingga memperpanjang usia pakai lahan pembuangan tersebut.

Inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Kota Surabaya dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan, bersih, dan mampu memberdayakan masyarakatnya melalui ekonomi sirkular yang sederhana namun berdampak besar bagi seluruh warga kota





