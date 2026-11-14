Peluang dan Tantangan Indonesia Jadi Tuan Rumah COP33 di 2028

Indonesia dipertimbangkan sebagai tuan rumah COP33 setelah China mundur. Deputi KLH Ary Sudijanto menyebut tantangan besar dalam persiapan logistik dan jadwal politik nasional tahun 2028.

Indonesia secara resmi masuk ke dalam daftar calon tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-33 atau COP33 yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2028. Kemunculan nama Indonesia sebagai kandidat utama terjadi setelah pemerintah Tiongkok memutuskan untuk tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah acara internasional bergengsi tersebut. Peluang strategis ini membuka diskusi mendalam mengenai kesiapan nasional dalam menyelenggarakan konferensi skala global yang melibatkan delegasi dari seluruh dunia.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa potensi kepemimpinan Indonesia dalam isu iklim ini mulai terlihat jelas. Hal ini dipertegas melalui percakapan langsung antara delegasi Republik Indonesia dengan perwakilan Tiongkok selama media briefing yang berlangsung di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, pada Sabtu, 14 November.

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Dalam interaksi tersebut, Ary Sudijanto mengonfirmasi bahwa menteri lingkungan hidup Tiongkok secara spesifik menanyakan detail jadwal konferensi kepada tim Indonesia. "Tadi kita barusan ketemu sama China sama Pak Menteri kita emang bener dia juga tanya Indonesia katanya untuk COP33, itu tahun berapa? Tahun 2028, nah bulan apa? November," ucap Ary Sudijanto merujuk pada kronologi percakapan penting tersebut. Jawaban mengenai tahun dan bulan penyelenggaraan ini menjadi langkah awal yang membuka pintu bagi Indonesia untuk lebih serius mempertimbangkan penawaran tersebut.

Tantangan Kesiapan Logistik dan Akreditasi

Irawan Asaad, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, menyoroti aspek teknis yang paling krusial dalam penyelenggaraan acara bertaraf internasional sebesar ini. Ia menekankan bahwa Indonesia必须具备 kemampuan luar biasa dalam mengakomodasi kedatangan puluhan ribu hingga sekitar 100.000 orang delegasi dari berbagai negara. Angka ini mencakup para pimpinan negara yang akan hadir langsung, sehingga memerlukan infrastruktur dan perencanaan yang sangat matang.

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Tantangan logistik tidak hanya sebatas kedatangan tamu, tetapi juga mencakup sistem akreditasi yang harus disiapkan untuk 168 negara yang diundang. Irawan Asaad memberikan gambaran konkret mengenai kompleksitas tugas ini. "Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana, ke Indonesia, misal mereka minta Bali. Seratus ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus, 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi," jelas Irawan Asaad. Sistem akreditasi yang rumit ini menuntut koordinasi lintas sektor yang sangat presisi.

Urgensi persiapan ini didorong oleh fakta bahwa kawasan Asia menjadi salah satu kandidat lokasi utama penyelenggaraan COP33. Negara-negara lain seperti Korea Selatan dan India juga sebelumnya menunjukkan ketertarikan yang signifikan untuk menjadi tuan rumah. Persaingan ini menambah beban tekanan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kapabilitas administratif dan operasional yang unggul dibandingkan kandidat Asia lainnya yang berpotensi bersaing.

Kerugian Strategis dan Risiko Politis Nasional

Ary Sudijanto mengakui secara terbuka bahwa menjadi tuan rumah COP33 merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk memposisikan diri di panggung diplomasi global. Namun, kesempatan tersebut datang dengan risiko besar jika kesiapan negara tidak memenuhi standar internasional. Ia mempertanyakan apakah Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi berskala internasional tersebut dengan baik di tengah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung.

Risiko strategis ini menjadi perhatian utama bagi para pejabat Kementerian Lingkungan Hidup. Ary Sudijanto menekankan bahwa kegagalan dalam penyelenggaraan bisa berdampak negatif terhadap citra negara. "Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita," ujarnya. Istilah terlalu riskan ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab moral dan politis yang dibawa oleh hosting COP33 sangatlah besar.

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Salah satu faktor internal yang paling dominan dalam pertimbangan ini adalah jadwal politik domestik Indonesia. Ary Sudijanto mengingatkan bahwa tahun 2028 Indonesia akan memasuki periode tahun politik. Periode ini biasanya menuntut fokus penuh pemerintah dan aparat negara pada persiapan Pemilihan Umum atau agenda politik lainnya. Mengatur logistik nasional di saat bersamaan dengan siklus politik besar bisa menjadi distraksi yang signifikan bagi stabilitas penyelenggaraan acara internasional.

Ketiadaan China sebagai kandidat juga memberikan gambaran penting mengenai faktor yang dipertimbangkan negara besar. Ary Sudijanto mengungkapkan bahwa China mengurungkan niat menjadi tuan rumah COP33 karena mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk agenda politik dalam negeri yang padat. Kasus China ini memperkuat argumen bahwa kesiapan politik domestik adalah indikator vital sebelum sebuah negara mengambil tanggung jawab sebagai tuan rumah konferensi global. Keputusan untuk maju atau mundur harus dihitung secara matang berdasarkan keseimbangan antara ambisi diplomatik dan kapasitas riil negara.

Kehadiran Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Yulia Suryanti, dalam media briefing tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memantau perkembangan nominasi ini. Namun, hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi yang menyatakan bahwa Indonesia secara definitif menerima tawaran tersebut. Proses negosiasi dan penilaian kelayakan masih berlanjut di antara para pihak terkait.

Indonesia kini berada di persimpangan keputusan strategis antara memanfaatkan momen diplomatik yang langka dan menjaga stabilitas nasional di tahun politik. Jika keputusan untuk menjadi tuan rumah COP33 diambil, maka proses persiapan logistik, akreditasi, dan koordinasi dengan 168 negara harus dimulai jauh-jauh hari. Sebaliknya, jika risiko dianggap terlalu tinggi, Indonesia mungkin perlu memilih untuk tidak mengambil tanggung jawab tersebut demi kepentingan stabilitas domestik di tahun 2028.