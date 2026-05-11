Pelnihar pembenahan mutu guru Bahasa Inggris di sekolah dasar Indonesia

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan, kompetensi guru Bahasa Inggris saat ini masih perlu ditingkatkan secara serius. Pelatihan guru untuk kepemimpinan di jenjang pendidikan dasar akan difokuskan terhadap pembelajaran yang lebih mendalam, menyenangkan, dan mendorong interaksi aktif melalui keterampilan membaca, menulis, dan berbicara. Dengan ini, kelancaran penerapan mata pelajaran Bahasa Inggris sejak kelas III sekolah dasar akan membuat para siswa mampu bersaing di tingkat global.

Siapa yang harus bersiap untuk wajib berbahasa Inggris di pendidikan dasar pada 2027? Strategi apakah yang disiapkan pemerintah? Siapa yang harus bersiap untuk wajib berbahasa Inggris di pendidikan dasar pada 2027?

Matapelajaran Bahasa Inggris akan diwajibkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah mulai tahun ajaran 2027/2028. Pemerintah menyiapkan kebijakan ini dengan meningkatkan kompetensi guru dan membiasakan penggunaan bahasa Inggris dalam keseharian di sekolah. Pemerintah juga mendorong semua guru berani menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran, termasuk melalui gagasan sepertiPeningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI) dan harapan pemerintah daerah melakukan pelatihan mandiri





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mandiri Berkasih Maritim Pelatihan Pemerintah Daerah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari: Pengerasan Mewujudkan Prestasi Olahraga IndonesiaKetua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari berharap efisiensi anggaran pemerintah tidak menghambat perjuangan Indonesia untuk meraih prestasi di Asian Games 2026. Meski kekurangan anggaran, OKI bersama semua anggota tetap fokus untuk mengharumkan nama Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dinyatakan sebagai insan olahraga, menanggapi aspirasi dari pengurus cabang olahraga. Persiapan perlomoran ini sedang berlangsung.

Read more »

Program Doom Tra Kosong Cetak Rekor MURI Pelatihan Bahasa Inggris TerbanyakProgram ini juga menjadi bentuk kesiapan masyarakat Pulau Doom dalam menyambut kebijakan pemerintah terkait penguatan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar.

Read more »

Pemerintah Indonesia Evaluasi Sistem Royalti Satu Pintu di InggrisThe Indonesian government, through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights, is examining the single collection royalty system implemented in the UK. The evaluation is part of the National IP Roadmap 2026-2035, which aims to make intellectual property a pillar of the national economy. Director General of Intellectual Property Hermansyah Siregar stated that the roadmap was created to simplify, streamline, and make royalty management more fair for creators. The Ministry of Law and Human Rights held a bilateral forum with Phonographic Performance Limited (PPL) and Performing Rights Society (PRS) for Music in London on May 8, 2026. The DJKI believes that the single collection royalty system in the UK can serve as a reference for revising the Indonesian Copyright Law.

Read more »

Rasa Kosong Mengkroak Saat Rutinitas Sendirian, Tersentuh Terpadu dengan Bahasa InggrisBerita tentang seorang pria menjalani hari-hari sambil berangkat pagi dan pulang larut malam, hanya pulang ke rumah sendirian, merasakan rasa kosong yang membuatnya bertanya-tanya kapan orang lain akan hadir untuk menyambutnya. Kolaborasi lintas benua dengan potongan lirik berbahasa Inggris menambah nuansa emosional pada lirik tersebut.

Read more »