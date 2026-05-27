Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa Menyalurkan Hewan Qurban ke Masyarakat

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menggelar kegiatan 'Pelindo Berbagi Hewan Qurban' sebagai bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan.

Tahun ini, sebanyak 127 ekor hewan qurban disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah operasional Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa. Khusus untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, disalurkan sebanyak 39 ekor hewan qurban yang terdiri dari 15 ekor sapi dan 24 ekor kambing kepada masyarakat, masjid, lembaga sosial, instansi pemerintah serta stakeholder di wilayah Ring 1, Ring 2 dan Ring 3.

Kegiatan penyerahan hewan qurban secara simbolis dilaksanakan kepada 5 (lima) instansi yaitu Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polairud Polda Jatim, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kelurahan Tanjung Perak dan Kelurahan Perak Barat pada Senin (25/05/2026) bertempat di halaman kantor Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Perak dan dihadiri oleh jajaran struktural Pelindo Group, stakeholder, perwakilan Masjid Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Panti Asuhan Al Fajar Nusantara, perwakilan Masjid Miftahul Jannah Kemayoran, Masjid Al Muttaqin, Mushola Al Huda, Masjid Al Muhajirin Pemkot Surabaya, dan Mushola Miftahul Jannah.

Selain itu, bantuan hewan qurban juga disalurkan melalui sinergi bersama Pelindo Group, di antaranya PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) kepada Masjid Mujahidin, PT PEL kepada Masjid Baitul Hakam dan PT PDS kepada Mushola Al Ghofur Pondok Benowo serta bantuan sosial lainnya kepada Kajati Jatim, Kajari Tanjung Perak, dan Masjid Baitul Hakam. Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yaitu Purwanto Wahyu Widodo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar sekaligus implementasi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang terus dijalankan Pelindo. dan bantuan sosial perusahaan ini, Pelindo berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasional pelabuhan.

Kami ingin terus membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat serta seluruh stakeholder, ujar Purwanto. Dalam sambutannya, Purwanto juga menjelaskan bahwa tahun ini Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa secara keseluruhan menyalurkan sebanyak 127 ekor hewan qurban yang terdiri dari sapi dan kambing melalui program Bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan () serta Bantuan Sosial perusahaan (Bansos) yang disalurkan di wilayah kerja pelabuhan Tanjung Perak dan juga didistribusikan ke berbagai wilayah operasional Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa.

Penyaluran tersebut meliputi Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 39 ekor yang terdiri dari 15 sapi dan 24 kambing, Pelabuhan Tanjung Emas sebanyak 46 ekor terdiri dari 5 sapi dan 41 kambing, Pelabuhan Tanjung Wangi sebanyak 8 ekor terdiri dari 3 sapi dan 5 kambing, Pelabuhan Tanjung Intan sebanyak 5 ekor sapi, Pelabuhan Tanjung Tembaga sebanyak 12 ekor terdiri dari 2 sapi dan 10 kambing, Pelabuhan Kalianget sebanyak 2 ekor sapi, Pelabuhan Gresik sebanyak 13 ekor terdiri dari 1 sapi dan 12 kambing, serta Pelabuhan Tegal sebanyak 2 ekor sapi. Lurah Tanjung Perak, Eko Ismardianto, ST, MT, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kepedulian Pelindo kepada masyarakat di wilayah Tanjung Perak melalui penyaluran bantuan hewan qurban.

Dirinya sangat bersyukur atas pemberian dari Pelindo yang setiap tahunnya rutin menyalurkan hewan qurban ke wilayah Tanjung Perak sehingga lebih luas cakupan masyarakat yang akan mendapatkan keberkahan di moment Mubarak ini. Kami mengapresiasi Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa yang secara konsisten menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar pelabuhan. Penyaluran hewan qurban yang diadakan setiap tahun ini menjadi bentuk kebersamaan dan kolaborasi yang baik antara Pelindo, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, ungkap Eko





