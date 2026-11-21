Pelindo Regional 2 Palembang melaksanakan program tanggung jawab sosial Pelindo Mengajar di SMAN 1 Sekayu pada 19 November 2026. Acara ini dihadiri 387 siswa dan Direktur Utama Achmad Muchtasyar untuk membahas industri maritim.

PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 Palembang menggelar kegiatan edukasi Pelindo Mengajar di Aula Gedung Serbaguna SMA Negeri 1 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 19 November 2026. Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan memperluas wawasan generasi muda mengenai dunia kepelabuhanan dan logistik.

Sebanyak 387 siswa kelas XII dari 11 kelas hadir mengikuti sesi pembekalan yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar. Acara ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran sektor maritim dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan perekonomian nasional di seluruh Indonesia.

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Mekanisme Program Pelindo Mengajar

Pelindo Mengajar dijalankan secara serentak di sejumlah pelabuhan di Indonesia sebagai bagian dari kewajiban sosial perusahaan. Program ini dirancang khusus untuk memperkenalkan dunia kepelabuhanan kepada generasi muda sejak dini. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai peran strategis sektor maritim dan logistik dalam ekosistem ekonomi nasional.

Selama sesi tersebut, Achmad Muchtasyar berbagi pengetahuan seputar Danantara dan peran Badan Usaha Milik Negara. Ia juga menjelaskan profil serta kegiatan usaha Pelindo secara mendetail. Para siswa mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan industri kepelabuhanan dan maritim yang sedang berlangsung di Indonesia.

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Sesi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis industri. Para siswa juga diajak memahami pentingnya pendidikan formal dan perjalanan karier profesional. Achmad Muchtasyar menekankan bahwa peluang di sektor maritim dan logistik sangat luas bagi mereka yang berani bermimpi besar dan terus mengembangkan diri.

Posisi Pemangku Kepentingan

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, menekankan bahwa siswa SMA Negeri 1 adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Ia berpesan agar para siswa tidak pernah berhenti belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai peluang karir. Pesan ini disampaikan untuk memotivasi mereka agar siap menjadi bagian penting dari kemajuan industri maritim Indonesia di masa depan.

General Manager Pelindo Regional 2 Palembang, Darmawi, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia. Melalui Pelindo Mengajar, Pelindo Regional 2 Palembang ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di bidang pendidikan. Program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bantuan sarana dan prasarana penunjang pendidikan kepada SMA Negeri 1 Sekayu. Sebagai bentuk apresiasi tambahan, Pelindo memberikan satu unit gadget kepada seorang siswa. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan memotivasi siswa agar terus mengembangkan potensi diri mereka.

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Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekayu, Tamsur Subekti, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pelindo atas terselenggaranya acara ini. Ia merasa kesempatan ini sangat berharga bagi para siswa untuk memperoleh pengalaman langsung dari praktisi dunia usaha. Pengetahuan yang dibagikan diharapkan menjadi bekal penting dalam menentukan langkah karir mereka.

Hadirnya Tokoh Kunci Pelindo

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Pelindo Regional 2 Palembang. Executive Director Regional 2, Budi Prasetio, dan Group Head Sekretariat Perusahaan, Benny Ariadi, turut mendampingi dalam kegiatan ini. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh manajemen terhadap program pendidikan masyarakat.

Suasana acara diwarnai dengan penyambutan bernuansa budaya lokal Musi Banyuasin yang hangat. Kepala Sekolah menyambut Direktur Utama dengan pengalungan kain Gambo Muba. Penampilan Tari Stabek dan persembahan Senjang Tradisi Muba menambah khidmatnya suasana pertemuan tersebut.