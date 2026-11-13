Pelindo Regional 2 Bengkulu Salurkan Kursi Roda dan Dukung Penataan Pemakaman Sumber Jaya

Pelindo Regional 2 Bengkulu menyalurkan kursi roda dan mendukung penataan pemakaman umum di Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu, untuk membantu mobilitas warga.

Pelindo Regional 2 Bengkulu menyalurkan kursi roda kepada warga sekaligus mendukung penataan tempat pemakaman umum dan fasilitas lingkungan di Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut diberitakan ANTARA dan disampaikan di Bengkulu pada hari Jumat.

Dukungan penataan difokuskan pada area pemakaman Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu. Program ini melibatkan warga setempat, perangkat kelurahan, dan jajaran kepolisian dalam menata kawasan tersebut.

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Penyaluran Kursi Roda untuk Mobilitas Warga

Pelindo Regional 2 Bengkulu menyalurkan kursi roda agar penerima dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan lebih mandiri. Bantuan ini ditujukan kepada warga yang membutuhkan alat bantu mobilitas.

Menurut keterangan dalam pemberitaan, bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang selama ini sangat memerlukan alat bantu untuk beraktivitas. Kursi roda menjadi sarana penting bagi warga dengan keterbatasan dalam bergerak.

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Salah seorang penerima bantuan menyampaikan terima kasih kepada Pelindo Regional 2 Bengkulu atas kursi roda yang diberikan. Bantuan itu dinilai bermanfaat untuk membantu aktivitas warga yang memiliki keterbatasan gerak.

Penataan Pemakaman Umum di Sumber Jaya

Pelindo Regional 2 Bengkulu mendukung pembangunan tempat pemakaman umum serta penataan lingkungan di area pemakaman Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu. Dukungan ini menjadi bagian dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Warga setempat ikut bergotong royong membersihkan dan menata kawasan pemakaman bersama perangkat kelurahan dan jajaran kepolisian. Keterlibatan masyarakat membuat kegiatan penataan dilakukan secara bersama-sama.

General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi menyatakan bahwa penataan area pemakaman di Kelurahan Sumber Jaya diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan nyaman bagi masyarakat yang berziarah. Akses menuju area makam juga menjadi perhatian agar warga lebih mudah saat mengunjungi makam keluarga.

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Tanggapan Kapolresta Bengkulu dan Dampak bagi Warga

Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahnad Hidayat mengapresiasi kepedulian Pelindo Regional 2 Bengkulu terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Ia menilai kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong.

Menurut Rahnad Hidayat, keterlibatan perusahaan, aparat, perangkat kelurahan, dan masyarakat menunjukkan semangat gotong royong dalam menangani kebutuhan lingkungan. Pola kerja bersama tersebut dinilai relevan untuk kebutuhan warga di sekitar kawasan operasional.

Bagi penerima, kursi roda diharapkan membantu aktivitas harian yang lebih mandiri. Bagi peziarah di Kelurahan Sumber Jaya, penataan kawasan pemakaman diharapkan memberikan kenyamanan saat berkunjung ke makam keluarga. Pemberitaan ANTARA tidak menyebutkan jadwal lanjutan untuk program tersebut.