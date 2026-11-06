Pelindo Perkuat Kerjasama dengan Port of Los Angeles Lewat MoU

Pelindo dan Port of Los Angeles menandatangani MoU untuk memperluas konektivitas maritim, optimasi rantai pasok, dan pengembangan teknologi pelabuhan antara Indonesia dan AS.

Pelabuhan Indonesia atau Pelindo resmi memperluas jejaring kemitraan internasionalnya dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Port of Los Angeles. Langkah strategis ini ditandai oleh penandatanganan dokumen oleh Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, dan Executive Director Port of Los Angeles, Eugene D. Seroka. Kerja sama ini bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan perdagangan antara kedua negara.

Mekanisme Kerjasama dan Bidang Fokus Utama

Kemitraan antara Pelindo dan Port of Los Angeles telah terjalin sejak tahun 2019. Landasan awal hubungan ini meliputi promosi bersama layanan pelayaran CMA CGM Columbus-JAX. Layanan tersebut menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan pelabuhan di Los Angeles. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu fondasi bagi kedua pihak untuk menjajaki peluang pengembangan layanan dan konektivitas perdagangan. Dalam tata kelola kepelabuhanan, optimalisasi rantai pasok melalui digitalisasi, pengembangan green port, serta riset dan inovasi adalah bidang prioritas.

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Melalui Letter of Intent (LoI) pada Agustus 2026, kedua lembaga menyusun dasar penjajakan kemitraan yang lebih luas. Melalui MoU terbaru ini, Pelindo dan Port of Los Angeles akan menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis. Fokus utama meliputi pengembangan bisnis kepelabuhanan dan logistik. Peningkatan konektivitas dan layanan pelayaran juga menjadi prioritas bersama. Fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan serta ekosistem pendukungnya juga akan digarap.

Posisi Pemimpin dan Komitmen Institusi

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, menyampaikan bahwa penguatan kemitraan ini diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru. Ia menyebutkan bahwa Pelindo melihat adanya peluang besar untuk mengembangkan kerja sama bisnis dengan Port of Los Angeles. Khususnya dalam memperkuat konektivitas pelayaran dan mendukung kelancaran arus perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua pihak telah memiliki rekam jejak kemitraan yang baik.

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Achmad Muchtasyar menambahkan, "Melalui MoU ini kami berharap dapat menjajaki berbagai inisiatif bisnis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak." Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Jumat, 6 November 2026. Selain membuka peluang bisnis, kerja sama ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing layanan kepelabuhanan. Hal ini dilakukan melalui pertukaran pengalaman serta pemanfaatan inovasi dan teknologi secara maksimal.

Dampak Nyata dan Langkah Tindak Lanjut

Salah satu bidang yang berpotensi dikembangkan adalah transformasi digital. Kedua pihak akan menjajaki pertukaran pengetahuan terkait Port Optimizer yang digunakan Port of Los Angeles. Di sisi lain, Pelindo baru saja meluncurkan platform ADHARA untuk menghubungkan ekosistem maritim dan logistik. Penjajakan tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembelajaran bersama. Tujuannya adalah menghadirkan layanan pelabuhan yang semakin terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Kedua pihak juga berpeluang memperluas kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur. Peningkatan keunggulan operasional serta penerapan praktik kepelabuhanan yang ramah lingkungan juga akan dioptimalkan. Sebagai operator pelabuhan di Indonesia, Pelindo terus berupaya meningkatkan konektivitas maritim. Mereka mengembangkan ekosistem logistik yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan perdagangan nasional maupun internasional.

Eugene D. Seroka, Executive Director Port of Los Angeles, menyambut baik penguatan hubungan kedua pihak. Ia pernah tinggal dan bekerja di Indonesia selama beberapa tahun. Seroka menyebut, "Kemitraan kami dengan Pelindo mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat konektivitas perdagangan maritim serta menjajaki peluang kerja sama bisnis baru antara Indonesia dan Amerika Serikat." Ia berharap dapat memperluas kolaborasi dalam pengembangan pelabuhan dan peningkatan keunggulan operasional.

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Achmad Muchtasyar berharap MoU ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan. Dokumen ini juga menjadi landasan bagi terwujudnya kolaborasi bisnis yang konkret. Tujuannya adalah memberikan nilai tambah bagi kedua pelabuhan. Kolaborasi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas perdagangan dan kelancaran rantai pasok global. Ke depan, kedua pihak akan menjajaki penyusunan program kerja prioritas dan tindak lanjut teknis. Fokus utamanya adalah identifikasi peluang bisnis yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing pihak.