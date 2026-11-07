Pelindo Perkuat Kerja Sama Strategis dengan Port of Los Angeles Lewat MoU

Pelindo dan Port of Los Angeles menandatangani MoU untuk memperluas konektivitas maritim, perdagangan, dan teknologi pelabuhan guna meningkatkan efisiensi rantai pasok global.

Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo resmi memperkuat jaringan kemitraan internasionalnya dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Port of Los Angeles (PoLA). Langkah strategis ini ditandatangani oleh Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, serta Executive Director Port of Los Angeles, Eugene D. Seroka. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjajaki peluang pengembangan bisnis kepelabuhanan, meningkatkan konektivitas perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta mendorong pertukaran pengetahuan dan teknologi demi mendukung efisiensi dan daya saing pelabuhan.

Mekanisme Kemitraan dan Rekam Jejak Sejarah

Kemitraan antara Pelindo dan Port of Los Angeles telah terjalin sejak tahun 2019. Salah satu landasan awal hubungan ini adalah promosi bersama layanan pelayaran CMA CGM Columbus-JAX yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan Los Angeles. Hubungan tersebut menjadi fondasi bagi kedua pihak untuk menjajaki peluang pengembangan layanan dan konektivitas perdagangan lebih lanjut. Kolaborasi ini kemudian diperkuat melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Agustus 2026 yang menjadi dasar penjajakan kemitraan yang lebih luas. Melalui MoU terbaru ini, kedua lembaga akan menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis dalam berbagai aspek operasional dan bisnis.

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Fokus pada Efisiensi dan Transformasi Digital

Kerja sama ini mencakup pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam tata kelola kepelabuhanan serta optimalisasi rantai pasok melalui digitalisasi. Salah satu bidang yang berpotensi dikembangkan adalah transformasi digital, termasuk penjajakan pertukaran pengetahuan terkait Port Optimizer yang digunakan Port of Los Angeles. Di sisi lain, Pelindo memiliki platform baru bernama ADHARA yang diluncurkan untuk menghubungkan ekosistem maritim dan logistik. Penjajakan tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembelajaran bersama dalam menghadirkan layanan pelabuhan yang semakin terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Kedua pihak juga berpeluang memperluas kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan keunggulan operasional, serta penerapan praktik kepelabuhanan yang ramah lingkungan atau green port.

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Posisi Stakeholder dan Visi Ke Depan

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, menyampaikan bahwa penguatan kemitraan ini diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru sekaligus meningkatkan konektivitas perdagangan maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat. Achmad Muchtasyar menyatakan bahwa Pelindo melihat adanya peluang besar untuk mengembangkan kerja sama bisnis dengan Port of Los Angeles, khususnya dalam memperkuat konektivitas pelayaran dan mendukung kelancaran arus perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua pihak telah memiliki rekam jejak kemitraan yang baik, dan melalui MoU ini mereka berharap dapat menjajaki berbagai inisiatif bisnis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Sementara itu, Executive Director Port of Los Angeles, Eugene D. Seroka, yang pernah tinggal dan bekerja di Indonesia selama beberapa tahun, menyambut baik penguatan hubungan kedua pihak sebagai upaya mendorong konektivitas maritim dan membuka peluang pengembangan bisnis kepelabuhanan. Eugene D. Seroka menegaskan bahwa kemitraan mereka dengan Pelindo mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat konektivitas perdagangan maritim serta menjajaki peluang kerja sama bisnis baru antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dampak Nyata dan Langkah Operasional Selanjutnya

Ke depan, kedua pihak akan menjajaki penyusunan program kerja prioritas dan tindak lanjut teknis. Fokus utama kegiatan ini adalah identifikasi peluang bisnis yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan masing-masing pihak. Achmad Muchtasyar menambahkan bahwa MoU ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi landasan bagi terwujudnya kolaborasi bisnis yang konkret. Kolaborasi ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi kedua pelabuhan serta berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas perdagangan dan kelancaran rantai pasok global. Sebagai operator pelabuhan di Indonesia, Pelindo terus berupaya meningkatkan konektivitas maritim dan mengembangkan ekosistem logistik yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan perdagangan nasional maupun internasional. Kemitraan dengan Port of Los Angeles diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses dan peluang pengembangan jejaring perdagangan global.