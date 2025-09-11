Pelindo Dorong UMK Naik Kelas dengan Pelatihan Manajemen Keuangan

PT Pelindo Regional 4 menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

PT Pelindo Regional 4 memperluas dukungannya terhadap pelaku usaha mikro dan kecil ( UMK ) di Sulawesi Tengah melalui pelatihan manajemen keuangan . Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo , yang bertujuan untuk membina dan meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil binaan perusahaan agar lebih tangguh secara ekonomi.

Menurut Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin, pemilihan materi literasi keuangan didasari oleh pentingnya pemahaman ini untuk kelangsungan usaha kecil. Pelindo tidak hanya memprioritaskan bisnis kepelabuhanan. 'Kami berkepentingan mendorong UMK agar naik kelas, karena pelaku usaha yang kuat akan menggerakkan roda ekonomi, termasuk di sekitar pelabuhan,' ujarnya.Pelatihan ini berlangsung selama sehari penuh dengan materi praktis, meliputi pengenalan laporan keuangan, perhitungan break even point, pencatatan akuntansi, hingga praktik menyusun jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi SIAPIK BI, yang mempermudah pencatatan transaksi secara sederhana. Ali menegaskan bahwa pemahaman teknis ini dapat membantu UMK mengelola modal secara lebih terukur. 'Dengan laporan keuangan yang akuntabel, usaha kecil berpeluang mengembangkan pasar, memperkuat rantai pasok, sekaligus membuka lapangan kerja baru,' katanya. Program ini melengkapi dukungan Pelindo yang diberikan melalui penyaluran permodalan. UMK yang sudah memiliki literasi keuangan diharapkan mampu mengelola pinjaman dengan lebih bijak. 'Pelindo ingin memastikan pendampingan tidak berhenti di pelatihan, melainkan memberi akses pada jaringan perbankan agar usaha benar-benar berkembang,' tutur Ali. Adapun pelatihan ini digelar di dua kabupaten sekaligus. Setelah sehari sebelumnya berlangsung di Tolitoli, kegiatan serupa kembali diselenggarakan di Kabupaten Buol pada Kamis (11/9/2025). Masing-masing lokasi diikuti 50 pelaku UMK, dengan materi yang sama





