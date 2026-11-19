Wamen Pariwisata Ni Luh Puspa luncurkan GI Tourism Indonesia di Dieng untuk menggabungkan produk indikasi geografis dengan pengalaman wisata autentik bagi wisatawan global.

Jakarta - Kementerian Pariwisata resmi meluncurkan program GI Tourism Indonesia di kawasan Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (18/11/2026). Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam strategi nasional untuk memajukan pariwisata berbasis produk lokal yang memiliki nilai tambah tinggi dan identitas budaya kuat.

Visi Wisata Autentik dan Budaya Lokal

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa secara eksplisit menyatakan bahwa preferensi wisatawan global telah mengalami pergeseran signifikan menuju pengalaman yang lebih mendalam dan nyata. Dalam sambutannya di tengah suasana alam Dieng, ia menekankan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada ketersediaan produk cagar budaya dan kuliner yang otentik dan sulit ditemukan di tempat lain.

Also read GI Tourism Indonesia Dimulai dari Jateng, Dieng Jadi Kawasan Perdana

Masyarakat sekarang tidak hanya mencari tempat indah untuk difoto, tetapi juga ingin memahami sejarah dan proses di balik produk yang mereka konsumsi. Program ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghubungkan destinasi wisata langsung dengan produsen lokal.

Ini标志着 peralihan dari pariwisata massal ke pariwisata bernilai tinggi yang menghargai keberlanjutan dan keunikan setiap daerah. Dengan fokus pada autentisitas, Indonesia dapat membedakan diri dari destinasi wisata lain di Asia Tenggara yang sering kali memiliki tawaran serupa.

Advertisement

Mekanisme Integrasi Produk dan Wisata

Program GI Tourism merupakan inisiatif strategis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan memadukan potensi produk dengan indikasi geografis dan aktivitas wisata. Konsep ini memungkinkan wisatawan untuk tidak hanya membeli oleh-oleh khas daerah, tetapi juga belajar langsung tentang proses produksi.

Wisatawan diajak untuk masuk ke dalam ekosistem produksi, mulai dari melihat bagaimana produk dibuat hingga memahami nilai-nilai budaya lokal yang melekat erat dengan identitas produk tersebut. Pendekatan ini menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan berkesan bagi setiap pengunjung yang datang ke Dieng.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa fokus utama dalam peluncuran ini adalah mengangkat produk-produk unggulan yang telah terdaftar sebagai indikasi geografis. Produk-produk tersebut meliputi Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, dan Purwaceng Dieng yang memiliki kualitas ekspor dan sejarah panjang.

Dalam tahun 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara khusus melakukan penguatan ekosistem pemanfaatan produk dengan indikasi geografis. Langkah konkret yang diambil mencakup pendampingan pemasaran yang lebih intensif serta penyusunan konsep GI Tourism Dieng bersama dengan Kementerian Pariwisata untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Peran Stakeholder dan Kolaborasi Daerah

Wakil Menteri Pariwisata menilai bahwa partisipasi langsung masyarakat lokal, termasuk petani, perajin, dan pelaku usaha kecil, sangat krusial dalam keberhasilan ekosistem wisata ini. Keterlibatan mereka memastikan bahwa nilai tambah dari produk khas daerah tidak hanya dinikmati oleh pihak luar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara langsung.

Advertisement

Kemudian, peluang usaha baru di daerah pun terbuka lebih luas ketika masyarakat dilibatkan secara aktif. Program ini mendorong kolaborasi erat antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan.

Kolaborasi multidisiplin ini diharapkan dapat menciptakan pola perjalanan dan paket wisata yang terintegrasi. Promosi melalui berbagai kanal komunikasi digital dan offline juga akan dilakukan secara masif untuk menjangkau pasar domestik maupun internasional yang potensial.

Dampak Ekonomi dan Langkah Ke Depan

Dengan sinergi pengembangan produk wisata yang terstruktur, program ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Dieng. Nilai tambah produk akan meningkat ketika dikemas sebagai pengalaman wisata, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan ke Kabupaten Wonosobo.

Penerapan program pariwisata berbasis produk dengan indikasi geografis di Dieng diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Setiap daerah dapat mengintegrasikan kekayaan produk lokal, budaya, dan potensi wilayah mereka ke dalam layanan pariwisata dengan model yang serupa.

Langkah selanjutnya melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas program dan penyesuaian strategi berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan. Keberhasilan di Dieng dapat menjadi cetak biru untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.