Pelemahan Rupiah Tekan Margin Usaha, Berpotensi Picu PHK di Sektor Padat Karya

Anggawira, Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, mengingatkan bahwa kurs rupiah di kisaran Rp 17.800 per dolar AS menambah beban produksi, menurunkan margin, dan dapat memicu pemutusan hubungan kerja, terutama di industri yang tergantung pada impor. Pemerintah diminta memberikan stimulus, insentif, dan kepastian regulasi untuk menjaga daya tahan industri nasional.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya berimplikasi pada kurs mata uang, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan di kalangan pelaku pasar.

Menurutnya, ketika rupiah berada di kisaran Rp 17.800 per dolar AS, para pengusaha harus menghadapi beban tambahan berupa kenaikan biaya produksi, penurunan cash‑flow, serta keraguan untuk memperluas usaha. Anggawira menambahkan bahwa faktor psikologis ini dapat memengaruhi keputusan investasi dan memperlambat pertumbuhan sektor riil bila tidak diimbangi dengan kebijakan stimulus yang tepat. Dari sudut pandang sektoral, industri yang masih bergantung pada bahan baku impor, mesin, komponen, dan utang berdenominasi dolar AS menjadi yang paling rentan.

Sektor padat karya dengan margin tipis-seperti tekstil, elektronik, manufaktur ringan, makanan‑minuman berbahan impor, serta beberapa subsektor otomotif-mengalami penurunan margin karena biaya produksi naik sementara daya beli konsumen belum mampu mengikuti kenaikan harga jual. Meskipun ekspor dapat memperoleh keuntungan dari kurs lemah karena pendapatan dalam dolar meningkat, banyak perusahaan eksportir nasional tetap mengandalkan input impor, sehingga manfaat positif tidak dirasakan secara menyeluruh. Anggawira memperingatkan bahwa tekanan nilai tukar yang berkepanjangan dapat memicu efek domino pada tenaga kerja.

Bila biaya operasional terus meningkat, perusahaan cenderung melakukan efisiensi, yang berpotensi berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor‑sektor yang sudah beroperasi dengan margin tipis. Contohnya, kasus PHK di PT Xacti Indonesia di Depok tidak semata‑madanya disebabkan oleh kurs rupiah yang melemah, melainkan juga oleh penurunan permintaan global, kebutuhan efisiensi internal, utilitas pabrik yang menurun, kenaikan biaya logistik, suku bunga tinggi, serta perubahan strategi bisnis induk.

Oleh karena itu, Anggawira menekankan pentingnya intervensi pemerintah tidak hanya pada stabilisasi nilai tukar, melainkan juga pada pemberian insentif produksi, kemudahan investasi, kepastian regulasi, serta penyediaan pembiayaan yang kompetitif bagi sektor riil. Data perbankan terbaru menunjukkan kurs e‑Rate dolar AS pada akhir Mei 2026 masih berada di kisaran Rp 17.700‑17.900 per dolar, baik di BCA, BRI, Mandiri, maupun BNI. Kondisi ini menambah kekhawatiran pelaku usaha mengenai lonjakan biaya impor serta risiko PHK massal.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mencatat bahwa kombinasi antara kurs rupiah yang lemah dan kenaikan harga minyak mentah dunia telah menambah beban operasional perusahaan, memperparah tekanan pada lapangan kerja. Ia menilai bahwa pemulihan nilai tukar harus diiringi dengan kebijakan makroekonomi yang holistik, termasuk pengendalian inflasi energi, dukungan likuiditas, dan strategi pengembangan industri dalam negeri yang lebih mandiri.

Secara keseluruhan, perspektif HIPMI menegaskan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan sektor swasta untuk mengelola volatilitas nilai tukar, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat daya saing produk domestik. Tanpa langkah adaptif yang komprehensif, pelemahan rupiah dapat berlanjut menurunkan produksi, menunda ekspansi, serta meningkatkan risiko PHK, yang pada gilirannya dapat memperlambat pemulihan ekonomi pasca‑pandemi.





