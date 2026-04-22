Pelemahan Rupiah Sentuh Rp 17.000: Sektor Manakah yang Diuntungkan dan Dirugikan?

Analis pasar modal menjelaskan dampak pelemahan rupiah terhadap IHSG dan berbagai sektor emiten, menyoroti peluang bagi perusahaan berbasis ekspor dan tantangan bagi perusahaan yang bergantung pada impor.

Analis pasar modal Reydi Octa menyoroti dampak pelemahan rupiah yang mencapai level 17.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini menciptakan tekanan di pasar karena meningkatkan ketidakpastian, risiko nilai tukar, dan beban biaya, terutama bagi perusahaan yang memiliki eksposur dolar.

Namun, Reydi menekankan bahwa kondisi ini lebih mencerminkan pergeseran preferensi investor daripada pelemahan pasar secara keseluruhan. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung bergerak secara selektif dan sektoral, dipengaruhi oleh sentimen terhadap masing-masing industri. Reydi menjelaskan bahwa emiten dengan pendapatan berbasis dolar AS justru diuntungkan oleh situasi ini. Sektor-sektor seperti batu bara, energi, logam mineral, dan minyak sawit mentah (CPO) menjadi fokus utama.

Perusahaan-perusahaan ini menjual produk mereka dalam dolar, sementara sebagian biaya operasional mereka dalam rupiah. Ketika rupiah melemah, margin keuntungan mereka meningkat. Selain itu, perusahaan yang memiliki kontrak dalam dolar AS atau pasar ekspor yang dominan juga merasakan manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini, sektor komoditas cenderung menarik bagi investor.

Sebaliknya, tekanan terbesar dirasakan oleh emiten yang bergantung pada bahan baku impor atau memiliki biaya dalam dolar AS. Pelemahan rupiah menyebabkan kenaikan biaya produksi yang sulit dihindari. Tantangan diperburuk oleh fakta bahwa tidak semua perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menaikkan harga jual. Jika kenaikan biaya tidak dapat ditransfer ke konsumen, margin keuntungan akan tergerus.

Pada Selasa (9/9/2025) pagi, IHSG mengalami penurunan signifikan sebesar 1,47% ke level 7.653,65, melanjutkan sentimen negatif dari hari sebelumnya. Koreksi IHSG juga terjadi di tengah suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang tetap stabil di 4,75% dan volume transaksi harian saham yang berada di bawah Rp 20 triliun. Data menunjukkan bahwa IHSG ditutup melemah 0,24% menjadi 7.541,61, dengan indeks LQ45 turun 1,04%.

Meskipun demikian, beberapa sektor saham menunjukkan kinerja positif, seperti transportasi yang naik 4,76%, diikuti oleh sektor industri, consumer nonsiklikal, consumer siklikal, kesehatan, keuangan, teknologi, dan infrastruktur. IHSG seringkali mengalami fluktuasi yang signifikan, dan penurunan terbaru dipicu oleh pengumuman dari MSCI yang memicu berbagai rekomendasi saham dan analisis dampaknya terhadap pasar. Kondisi ini menuntut investor untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih investasi





