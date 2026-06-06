Pelemahan Rupiah Dorong Kenaikan Biaya Produksi IKM dan Industri Besar di Jawa Timur

Nilai tukar rupiah melemah tajam, memicu kenaikan harga bahan baku impor bagi IKM logam di Desa Ngingas dan sektor manufaktur besar Jawa Timur. Pengusaha terpaksa naikkan harga jual, sementara daya beli masyarakat menurun, menimbulkan tekanan pada lapangan kerja dan menuntut intervensi pemerintah.

Nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi memberikan tekanan berlapis pada seluruh sektor industri, mulai dari usaha kecil menengah (IKM) hingga pabrik-pabrik besar di Jawa Timur.

Pada perdagangan Jumat 5 Juni 2026 malam pukul 23.00 WIB, kurs dolar Amerika Serikat mencapai Rp 18.036, menurut data Bloomberg. Kelemahan mata uang ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang sudah tergerus inflasi, sehingga permintaan barang menurun sekaligus menambah beban biaya produksi. Di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, lebih dari dua ratus pelaku usaha logam merasakan beban itu secara tajam. Mereka memproduksi suku cadang otomotif, peralatan elektronik, alat bangunan, peralatan dapur, dan perlengkapan pertanian modern.

Setiap unit usaha menampung tenaga kerja yang bervariasi, mulai dari dua orang hingga ratusan karyawan. Menurut Syamsul Anam, pemilik UD Aji Batara Perkasa Mandiri sekaligus penasihat Paguyuban Industri Unit Logam Desa Ngingas, kurs lemah memicu kenaikan harga bahan baku impor antara 20 hingga 30 persen. Contohnya, harga besi plat yang dulu Rp 12.000 per kilogram melonjak menjadi Rp 14.000, sedangkan pipa baja naik dari Rp 13.500 menjadi Rp 18.000 per kilogram, mencakup semua kelas kualitas.

Kenaikan biaya bahan baku mendorong total biaya produksi naik sekitar 15 persen, memaksa pelaku usaha menaikkan harga jual produk sebesar 10 persen. Meskipun kenaikan tersebut dianggap moderat untuk menjaga margin, pasar masih belum mampu menyerap harga yang lebih tinggi, sehingga penjualan menurun dan kekhawatiran akan hilangnya pesanan semakin menguat. Keluhan IKM logam pun tidak hanya terbatas pada peningkatan biaya, melainkan juga pada ancaman pemutusan hubungan kerja yang dapat memicu masalah sosial‑ekonomi di tingkat desa.

Mereka menuntut pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan nilai tukar dan menurunkan harga bahan baku impor. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa tekanan yang sama dirasakan oleh industri manufaktur berskala besar, terutama di sektor farmasi, otomotif, dan tekstil, di mana ketergantungan pada bahan baku impor melebihi 70 persen. Upaya penahan stok, pembatasan impor, pengurangan produksi, dan efisiensi biaya telah dilakukan, namun tidak cukup mengingat pasar global menuntut harga kompetitif.

Adik menekankan perlunya kebijakan pemerintah yang fokus pada penguatan nilai rupiah melalui program stimulus ekonomi yang menyerap tenaga kerja, seperti proyek infrastruktur, serta mengurangi prioritas alokasi pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dianggap kurang berdampak. Pada akhirnya, pemulihan nilai tukar dan stabilisasi harga bahan baku menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan usaha, melindungi lapangan kerja, dan menghindari penurunan daya beli masyarakat yang kini harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok seperti tempe dan tahu yang biaya produksi kedelai juga dipengaruhi oleh fluktuasi nilai dolar





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Rupiah IKM Logam Industri Manufaktur Inflasi Kebijakan Moneter

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