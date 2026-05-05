Pelemahan Rupiah di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Dampak dan Dilema Kebijakan Moneter

Nilai tukar rupiah melemah di atas Rp17.400 per dolar AS pada 5 Mei 2026, bersamaan dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen. Pelemahan ini disebabkan oleh penurunan surplus perdagangan dan suku bunga tinggi di AS, memberikan dampak ganda bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia kini menghadapi dilema kebijakan moneter antara menjaga pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan inflasi.

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan pada Selasa, 5 Mei 2026, bersamaan dengan pengumuman BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Eddy Junarsin, menyatakan bahwa pelemahan rupiah di atas Rp17.400 per dolar AS disebabkan oleh penurunan surplus perdagangan dan suku bunga tinggi di Amerika Serikat.

Kondisi ini memberikan dampak ganda bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, pelemahan rupiah dapat meningkatkan daya saing produk ekspor dan menarik investasi asing langsung (FDI), namun di sisi lain, hal ini juga membebani industri yang bergantung pada impor bahan baku dan komoditas. Bank Indonesia (BI) kini berada dalam dilema kebijakan moneter, di mana mereka harus memilih antara menjaga pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan inflasi di tengah risiko spekulasi pasar yang tidak stabil.

Secara teknis, salah satu penyebab pelemahan rupiah adalah penurunan surplus neraca perdagangan. Meskipun Indonesia masih mengalami surplus perdagangan, nilainya menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini berarti ekspor masih lebih besar daripada impor, tetapi selisihnya semakin kecil. Di sisi global, kenaikan harga minyak dunia juga menjadi beban tambahan.

Sebagai negara net importer minyak, Indonesia harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk impor minyak, yang merupakan salah satu faktor pendorong pelemahan rupiah. Di sisi lain, suku bunga acuan di Amerika Serikat masih relatif tinggi, membuat banyak investor memilih memindahkan dana mereka ke AS sebagai safe haven. Arus modal asing saat ini cenderung mengalir ke tempat yang dianggap lebih aman, seperti pasar keuangan Amerika Serikat.

Eddy Junarsin menambahkan bahwa pelemahan rupiah juga memiliki manfaat, seperti membuat produk Indonesia lebih murah di pasar internasional, sehingga lebih kompetitif dan dapat mendorong ekspor serta membuka lapangan kerja. Selain itu, biaya produksi di dalam negeri menjadi lebih murah bagi investor asing untuk melakukan FDI. Namun, industri yang bergantung pada impor, seperti energi, pangan impor, serta mesin dan alat berat, akan terdampak karena biaya menjadi lebih mahal.

Ia menekankan bahwa kondisi ini perlu diantisipasi dengan serius agar tidak berkembang menjadi gejolak yang lebih besar di pasar keuangan. Jika tekanan ini tidak dikelola dengan baik, dapat memicu destabilizing speculation, yaitu kondisi ketika pelaku pasar bertindak berlebihan karena kepanikan, yang justru memperparah pelemahan rupiah. Tekanan rupiah saat ini bersifat jangka pendek, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan destabilizing speculation. Dalam situasi ini, Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan yang tidak mudah.

Di satu sisi, penurunan suku bunga acuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang tercapainya lapangan kerja penuh. Namun, langkah tersebut juga berisiko meningkatkan inflasi karena jumlah uang yang beredar semakin besar. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, inflasi dapat lebih terkendali, tetapi pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat dan tingkat pengangguran meningkat. Kalau terus menurunkan policy rate, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi, namun bahayanya inflasi dapat melonjak.

Sebaliknya, jika menaikkan policy rate, inflasi lebih terkendali, namun pertumbuhan ekonomi terhambat





