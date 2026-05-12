Pelemahan Rupiah Bukan Penyebab Dalam, Tapi Eksternal - Surya Vandiantara

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, mengungkapkan faktor yang mendorong berkurangnya nilai tukar Rupiah dibandingkan dengan dollar AS adalah keberhasilan Amerika Serikat dalam memenangkan perang opini terkait perang dengan Iran.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara menyebut, pelemahan nilai tukar uang terhadap dollar Amerika Serikat atau USD tidak hanya menimpa Indonesia.

Kondisi serupa juga dirasakan negara-negara Asia. Surya mengatakan, salah satu faktor yang mendorong terjadinya kondisi ini adalah keberhasilan Amerika Serikat dalam memenangkan perang opini terkait perang dengan Iran.

"Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran menyebabkan para investor dan pelaku bisnis memilih USD sebagai instrumen investasi dan alat tukar dibandingkan mata uang negara lainnya. Tentunya fenomena ini mampu meningkatkan permintaan terhadap USD secara signifikan. Tingginya tingkat permintaan terhadap USD inilah yang kemudian menyebabkan nilai USD melambung tinggi," kata Surya, Selasa (13/5). Dia menilai, pelemahan Rupiah bila dibanding dengan negara lain masih relatif lebih baik.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan pelemahan Rupiah sekitar 3,65 persen sejak awal konflik AS-Iran. Datanya lebih rendah dibandingkan peso Filipina yang turun 6,58 persen dan baht Thailand 5,04 persen. Rupee India melemah 4,32 persen dan peso Chile 4,24 persen. Sedangkan, Won Korea mencatat pelemahan 2,29 persen





