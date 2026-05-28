Pelayanan Kurban Gratis di RPH Muara Teweh, Dukungan Pemerintah Daerah untuk Ibadah Kurban

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyediakan layanan kurban gratis di RPH Muara Teweh untuk Idul Adha 1447 H, guna memastikan penyembelihan yang higienis dan sesuai standar kesehatan. Kebijakan ini berlaku untuk rumah ibadah seperti masjid dan mushala, serta instansi pemerintah yang ingin melaksanakan penyembelihan hewan kurban mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan proses kurban berjalan lebih baik, higienis, dan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyediakan pelayanan kurban gratis di RPH Muara Teweh untuk Idul Adha 1447 H , guna memastikan penyembelihan yang higienis dan sesuai standar kesehatan .

Kebijakan ini berlaku untuk rumah ibadah seperti masjid dan mushala, serta instansi pemerintah yang ingin melaksanakan penyembelihan hewan kurban mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan proses kurban berjalan lebih baik, higienis, dan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan. Langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata untuk RPH Muara Teweh yang kini dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan modern yang mendukung proses penyembelihan hewan kurban. Setiap hewan yang akan dipotong dipastikan telah menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh dokter hewan.

Hewan kurban juga harus dilengkapi dengan sertifikasi veteriner dari daerah asalnya, memberikan jaminan tambahan terhadap kualitas dan keamanan daging. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai standar kesehatan daging kurban yang dihasilkan. Proses penyembelihan di RPH juga menonjolkan aspek higienis dan ramah lingkungan. Fasilitas air bersih yang memadai, area pembersihan yang steril, serta sistem penampungan limbah yang terkelola dengan baik, semuanya berkontribusi pada lingkungan yang bersih dan aman.

Bupati Barito Utara, Shalahuddin, memberikan apresiasi tinggi terhadap Dinas Pertanian dan pengelola RPH Muara Teweh atas pelayanan maksimal yang diberikan. Kebijakan pelayanan kurban gratis Barito Utara ini dianggap sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan di RPH Muara Teweh. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat Barito Utara.

Pada perayaan Idul Adha tahun ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menyalurkan total 82 ekor sapi kurban. Jumlah ini mencerminkan dukungan dari berbagai pihak untuk kelancaran ibadah kurban. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara turut berkontribusi dengan menyumbangkan 20 ekor sapi untuk 20 masjid di wilayah Barito Utara dan memberikan bantuan 11 ekor sapi. Hewan-hewan kurban ini kemudian didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada masyarakat dan masjid penerima yang membutuhkan.

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali membuka layanan pemotongan kurban di RPH Giwangan selama empat hari pada Idul Adha 1447 H. Layanan ini menawarkan fasilitas modern untuk memastikan daging kurban Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Pemerintah Kabupaten Sampang menerjunkan puluhan petugas untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, menjamin ibadah kurban yang aman dan higienis. Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban Sampang ini dilakukan secara jemput bola di berbagai lokasi





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pelayanan Kurban Gratis RPH Muara Teweh Idul Adha 1447 H Rumah Ibadah Instansi Pemerintah Penyembelihan Hewan Kurban Standar Kesehatan Fasilitas Modern Pemeriksaan Dokter Hewan Sertifikasi Veteriner Standar Kesehatan Daging Kurban Proses Penyembelihan Fasilitas Ramah Lingkungan Dukungan Pemerintah Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan Kebijakan Pelayanan Kurban Gratis Dukungan Masyarakat Pelayanan Kurban Gratis Pelayanan Kurban Gratis Pelayanan Kurban Gratis Pelayanan Kurban Gratis Pelayanan Kurban Gratis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Plastik Mahal, Daging Kurban Dibungkus Daun JatiPanitia kurban membungkus daging kurban dengan daun jati.

Read more »

RPH Surabaya Sembelih 180 Sapi Kurban, Jasa Potong Laris saat Idul Adha 2026Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya sembelih 180 sapi kurban pada momen Idul Adha 2026.

Read more »

Prabowo Kurban 1.098 Sapi Pakai dana APBN, Warga Minta Fatwa ke MUI soal Hukum Syar’inyaApakah penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban dapat diketegorikan sebagai ibadah kurban secara syar’I mengingat kurban pada dasarnya ibadah individu

Read more »

Kemenag Bengkulu Sembelih 17 Hewan Kurban Idul Adha 2026, Jumlah Kurban Meningkat DrastisKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyalurkan 17 hewan Kurban Idul Adha 2026 untuk masyarakat. Peningkatan jumlah hewan kurban di Bengkulu juga menunjukkan kesadaran berbagi yang tinggi.

Read more »