Pelatnas PBSI kehilangan aset tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung mengundurkan diri

Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu Olimpiade, memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelatnas PBSI karena alasan kesehatan. Keputusan Gregoria untuk mundur dari pelatnas menandai babak baru dalam perjuangannya di tengah penyakit vertigo sejak tahun lalu.

Pelatnas PBSI kehilangan salah satu aset di tunggal putri setelah Gregoria Mariska Tunjung memutuskan untuk mengundurkan diri. Keputusan Gregoria untuk mundur dari pelatnas menandai babak baru dalam perjuangannya di tengah penyakit vertigo sejak tahun lalu.

Sakit vertigo membuat peraih medali perunggu Olimpiade itu tidak hanya sulit menjaga kebugaran untuk bertanding tetapi juga berlatih. Kiprah Jorji di tepok bulu harus tersendat sejak April tahun lalu. Sejak batal memperkuat tim Indonesia di Sudirman Cup 2025, hanya mengikuti tujuh turnamen lagi. Event beregu SEA Games menjadi penampilan terakhir sosok yang memecah dahaga panjang tunggal putri Indonesia selama bertahun-tahun.

Selama 12 tahun menjadi bagian dari Pelatnas PBSI, Gregoria telah memberikan banyak momen membanggakan bagi bulutangkis Indonesia melalui kerja keras, semangat juang, dan komitmen tanpa henti di setiap pertandingan. PP PBSI menghormati keputusan Gregoria untuk mundur dari Pelatnas demi fokus pada proses pemulihan kondisi kesehatannya. Gregoria bergabung ke Pelatnas pada 2014. Atlet kelahiran 11 Agustus 1999 dari Wonogori masuk ke grup pelatnas potensi yang berisi pemain-pemain muda





