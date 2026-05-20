Pelatihan Senjata di Iran Dilihat Warga, Termasuk Anggota Militer AS, Dituding Sebagai Taktik Perang Narasi

Seorang pria memegang senapan serbu bergaya Kalashnikov selama kelas pelatihan senjata yang dipimpin oleh anggota pasukan sukarelawan Basij Garda Revolusi di Teheran, Iran , Selasa, 19 Mei 2026.

Salah seorang alumni Rajaratnam School of International Studies NTU, Rico Marbun menanggapi informasi mengenai warga Iran yang dilatih menggunakan senjata. Menurutnya, hal ini termasuk bagian dari perang narasi. Ia juga menilai pesan yang ingin disampaikan dari informasi itu bukan ditujukan kepada militer Amerika Serikat (AS).

"Pesannya ini adalah kepada rakyat yang ada di Teluk, kemudian rakyat Amerika sendiri, bahwa kalau terjadi perang besar, apalagi kalau sampai ada invasi pasukan darat, maka rakyat Iran secara total siap melawan," ujarnya dalam program. Ia menunjukkan, misalnya ada perang darat untuk mengamankan atau menaklukkan Selat Hormuz melalui pendudukan pantai oleh AS, Iran ingin menunjukkan bukan hanya tentaranya yang siap, tetapi rakyatnya juga.

Di pos tersebut, warga diperlihatkan cara dasar menangani senapan serbu dan senapan mesin di tengah kekhawatiran akan konflik yang kembali terjadi dengan Amerika Serikat dan Israel. Pelatihan ini merupakan bagian dari kampanye Janfada, atau 'Pengorbanan untuk Iran', yang menurut media Iran diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam membela negara setelah serangan AS dan Israel awal tahun ini.





