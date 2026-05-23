Pelatihan pertukangan logam untuk meningkatkan inovasi dan nilai jual produk khas Mataram

Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perinkop UKM) menyelenggarakan pelatihan pertukangan logam bagi perajin lokal untuk meningkatkan inovasi dan nilai jual produk khas Mataram.

Kegiatan ini tujuannya agar produk kerajinan logam Mataram memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Pelatihan ini menargetkan perajin kuningan, perak, dan emas yang tersebar di beberapa wilayah. Sepuluh peserta mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari, berfokus pada teknik modifikasi ikatan mutiara menggunakan perak dan emas. Setelah pelatihan, para peserta mendapatkan dukungan berupa peralatan pertukangan logam.

Salah satu hasil nyata dari inovasi dan kreativitas perajin Mataram adalah Bros Gerbang Sangkareang yang dipadukan dengan mutiara. Bros ini menggambarkan keterbukaan, persatuan, dan semangat kebersamaan warga. pelatihan pertukangan logam ini juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh Dinas Perinkop UKM Kota Mataram untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan menciptakan produk kerajinan yang berdaya saing tingg





