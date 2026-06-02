Pelatihan Pemanfaatan Mangrove oleh Kompak Sahabat Penyu di Desa Nepo Dorong Ekonomi Pesisir Berkelanjutan

Kompak Sahabat Penyu Polewali Mandar menggelar pelatihan inovatif di Desa Nepo untuk mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan guna mendukung kemandirian ekonomi pesisir dan agenda iklim nasional.

Kompak Sahabat Penyu Polewali Mandar menggelar pelatihan inovatif di Desa Nepo , Kecamatan Nepo, Kabupaten Polewali Mandar , Sulawesi Barat, pada akhir pekan lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan guna mendukung kemandirian ekonomi pesisir dan agenda iklim nasional.

Ketua Panitia Pelaksana Askar Al Qadri menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan langkah nyata untuk mendukung target Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Mangrove memiliki peran ganda yang sangat penting, yaitu sebagai penyerap emisi karbon dan penyokong utama kehidupan masyarakat pesisir. Dengan demikian, menjaga kelestarian ekosistem mangrove menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan melalui aksi kolektif. Pelatihan ini mengusung tema Mangrove Lestari Masyarakat Sejahtera dan merupakan bagian dari inovasi membangun ekonomi biru.

Tiga narasumber ahli dihadirkan untuk mengupas tuntas potensi ekonomi biru dari berbagai sudut pandang. Baso Matturungan dari Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar memaparkan materi tentang potensi desa dan cara mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat selaras dengan kebijakan daerah demi kemandirian ekonomi desa. Putra Ardiansyah, Founder Laut Biru, menjelaskan fungsi vital mangrove serta dampak ekonominya bagi masyarakat pesisir. Yusri Mampie, Founder Sahabat Penyu, fokus pada ekowisata berbasis masyarakat dan menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga lokal dalam mengelola kawasan mangrove menjadi destinasi wisata.

Yusri Mampie menegaskan bahwa perputaran ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga warga tidak hanya menjadi penonton melainkan aktor utama dalam menjaga kelestarian mangrove dan motor penggerak kemandirian ekonomi di wilayah pesisir Polewali Mandar. Kepala Desa Nepo, Nurhayati, mengapresiasi inisiatif Kompak Sahabat Penyu dan berterima kasih karena Desa Nepo dipilih sebagai lokasi pelatihan. Ia berharap pelatihan ini dapat membuka cakrawala baru bagi warganya untuk memanfaatkan potensi lingkungan secara bijak tanpa merusak kelestarian alam.

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara konservasi dan kesejahteraan, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Dengan adanya program ini, masyarakat Desa Nepo diharapkan mampu mengembangkan usaha berbasis mangrove seperti ekowisata, produk olahan, dan lain-lain yang ramah lingkungan. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan





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Mangrove Ekonomi Pesisir Pelatihan Desa Nepo Polewali Mandar

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