LP Perempuan Jambi menginisiasi program pelatihan membatik dan menjahit tas purun bagi warga binaan. Program ini bertujuan memberdayakan mereka dengan keterampilan kerja konkret sebelum bebas, didukung oleh pendaftaran HAKI untuk motif batik khas.

Di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, suasana tidak lagi didominasi oleh suara kunci gembok yang berkali-kali berputar, melainkan oleh dering mesin jahit yang riuh dan aroma bahan batik yang menyengat di udara. Di ruangan-ruangan tertentu, puluhan warga binaan pemasyarakatan duduk dengan fokus, melatih keterampilan mereka dalam membatik dan menjahit tas purun dengan motif boneka yang menjadi ciri khas lembaga pemasyarakatan tersebut. Inisiatif kreatif ini bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang di dalam lapas, melainkan strategi jangka panjang untuk menyiapkan bekal hidup yang konkret bagi para warga binaan saat mereka nantinya kembali ke masyarakat.

Mekanisme Pelatihan Membatik Hingga Tahap HAKI

Program pelatihan membatik di LP Perempuan Kelas IIB Jambi dirancang secara komprehensif, mencakup seluruh proses produksi mulai dari menggambar motif, mencanting lilin, mewarnai kain, hingga proses akhir menjahit menjadi pakaian jadi. Batik menjadi produk unggulan utama lembaga ini, dengan fokus khusus pada motif Anso Duo dan berbagai varian motif lainnya yang dikerjakan langsung oleh tangan-tangan terampil warga binaan. Saat ini, LP Perempuan telah mengembangkan tujuh jenis motif batik yang berbeda, dan yang paling penting, seluruh motif tersebut sudah terdaftar secara resmi dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI.

Also read Sosialisasi SMK Go Global di Kalteng, KP2MI pastikan pelatihan gratis

Untuk menjalankan operasional produksi batik secara efisien, lembaga pemasyarakatan ini memanfaatkan delapan orang pekerja warga binaan yang telah dinyatakan terampil dan ahli. Keahlian mereka tidak hanya terbatas pada produksi internal, tetapi juga mencakup pembuatan batik khusus untuk kebutuhan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Proses ini memastikan bahwa kualitas hasil karya memenuhi standar profesional dan dapat bersaing di pasar luar, sekaligus memberikan rasa bangga dan nilai tambah pada diri setiap perempuan yang mengikuti pelatihan.

Nadila, seorang warga binaan di LP Perempuan Kelas IIB Jambi, mengungkapkan bahwa awalnya ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan maupun kemampuan dalam seni membatik. Namun, melalui program yang tersedia di dalam lingkungan Lembaga Balai Latihan Kerja atau BLK lapas, ia belajar mulai dari membuat pola dasar hingga teknik pencantingan yang rumit. Pengalaman Nadila merupakan contoh nyata dari efektivitas program pemberdayaan yang mengubah ketidaktahuan menjadi keahlian praktis yang bernilai ekonomi tinggi.

Advertisement

Pendekatan Ganda Menjahit Tas Purun dan Nilai Ekonomi

Selain fokus pada tekstil batik, lembaga ini juga menerapkan program pelatihan menjahit tas purun sebagai bentuk diversifikasi keterampilan bagi para penghuni. Model pelatihan ini menggunakan pendekatan kolaboratif di mana bahan dasar tas berasal dari perajin di luar lembaga, sementara warga binaan dilatih untuk mempercantik dan menghias tas tersebut menggunakan kain batik serta boneka buatan tangan warga binaan sendiri. Inovasi desain ini menggabungkan dua jenis kerajinan lokal menjadi satu produk jadi yang unik, menarik, dan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi di pasaran.

Tas purun hasil karya warga binaan LP Perempuan Jambi dinilai memiliki seni yang bagus dan estetika yang menarik, menjadikannya komoditas yang diminati konsumen. Dengan menambahkan elemen dekoratif berupa kain batik dan boneka, nilai ekonomi produk meningkat signifikan dibandingkan dengan tas purun biasa. Hal ini membuktikan bahwa sentuhan kreatif dan kerajinan tangan di dalam lapas mampu menghasilkan produk dengan kualitas premium yang siap bersaing dengan produk kerajinan tangan di pasar umum.

Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya Setelah Bebas

Harapan besar dari seluruh rangkaian program pelatihan ini adalah agar para warga binaan mampu menerapkan keahlian yang didapat saat mereka nantinya bebas dari pengawasan LP. Keterampilan membatik dan menjahit diharapkan menjadi modal utama bagi mereka untuk langsung bekerja di sanggar-sanggar batik atau industri kerajinan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko ulangan tindak pidana dengan memberikan jalur penghasilan yang legal, stabil, dan berkelanjutan bagi mantan narapidana.

Untuk mendukung transisi tersebut, pihak lembaga meminta bantuan para perajin batik di luar lingkungan penjara agar dapat membuka kesempatan kerja dan menerima mantan warga binaan untuk bekerja. Kolaborasi antara industri kreatif eksternal dan program pemberdayaan internal lapas diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang inklusif. Dengan demikian, keterampilan teknis yang dilatih di dalam sel tidak hanya menjadi hobi, tetapi menjadi pintu gerbang menuju kemandirian ekonomi yang nyata di masyarakat luas.