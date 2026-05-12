Pelatih Vingada: Rehak pelatih Jesus, 'layak mendapat perlakuan yang lebih baik' setelah kesuksesan di Al-Hilal

Pelatih Nelo Vingada, yang pernah membawa tim nasional Arab Saudi juara Piala Asia 1996, berbicara tentang rekan senegaranya, Jorge Jesus, pelatih Al-Nassr yang seharusnya mendapat perlakuan lebih baik saat masih memimpin rival mereka, Al-Hilal. Thalpategu ini, menurut Vingada, 'layak mendapat perlakuan yang lebih baik' setelah berbagai kesuksesan bersama Al-Hilal, termasuk dua gelar Piala Super Saudi, dan dua gelar Piala Raja.

Jesus memimpin Al-Hilal antara tahun 2023 dan 2025, dan meraih berbagai kesuksesan bersama tim biru tersebut, termasuk gelar liga dan Piala Raja, serta dua gelar Piala Super Saudi. Ia juga mencatatkan rekor kemenangan beruntun sebanyak 34 pertandingan di semua kompetisi. Namun, Al-Hilal memecat Jesus karena kegagalannya meraih gelar Liga Champions Asia yang belum pernah diraih tim tersebut, sehingga pelatih asal Portugal itu langsung pindah ke rival Al-Nassr..





