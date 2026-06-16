Pelatih Timnas Iran Mengeluhkan Perlakuan Amerika Serikat Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Iran, Amir Ghalenoei, mengeluhkan perlakuan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Ghalenoei menilai AS berlaku tidak adil terhadap Timnas Iran yang menjalankan seluruh pertandingan fase grup di negara tersebut.

Pelatih Timnas Iran , Amir Ghalenoei , mengeluhkan perlakuan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 . Ghalenoei menilai AS berlaku tidak adil terhadap Timnas Iran yang menjalankan seluruh pertandingan fase grup di negara tersebut.

Hal ini disampaikan Amir Ghalenoei usai Timnas Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru di Stadion Los Angeles, Senin (15/6/2026) malam waktu setempat. Setelah pertandingan, Ghalenoei menyebut timnya langsung diminta pergi dari AS. Saya kira tim kami menjadi yang paling tertindas di Piala Dunia kali ini, kata Amir Ghalenoei. Juru taktik Team Melli itu menyebut persiapan Mehdi Taremi dan kawan-kawan terganjal hambatan birokratis dan diplomatis dari AS.

Sebelum bertanding melawan Selandia Baru, Ghalenoei menyebut timnya menjalani lima jam perjalanan dari kamp latihan di Tijuana, Meksiko. Skuad Timnas Iran disebutnya menjalani pemeriksaan keamanan dalam perjalanan. Hambatan dari tuan rumah disebutnya memengaruhi persiapan Timnas Iran tampil di Piala Dunia 2026. Ghalenoei mengaku terpaksa mengganti pemain dalam pertandingan lawan Selandia Baru karena peara pemainnya mengalami kram.

Banyak pemain kami yang mengalami kram sehingga kami harus mengganti mereka. Jadi, pergantian pemain kami (lawan Selandia Baru) bukan karena alasan teknis, kata Ghalenoei. Mereka akan diperiksa oleh staf teknis kami, tetapi kedatangan yang telat dan kini mereka memaksa kami kembali tanpa waktu beristirahat, mereka membuat situasi lebih sulit. Amir Ghalenoei menyebut skuad Iran seharusnya beristirahat semalam di Los Angeles setelah laga kontra Selandia Baru. Namun, tuan rumah disebutnya memaksa skuad Iran segera kembali ke Meksiko





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