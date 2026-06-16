Pelatih Timnas Iran Kecewa dengan Perjalanan yang Terlalu Segera

Pelatih Timnas Iran, Ghalenoei, kecewa karena skuadnya dipaksa meninggalkan Amerika Serikat setelah pertandingan Piala Dunia 2026. Mereka harus langsung kembali ke kamp latihan di Tijuana, Meksiko, tanpa mendapat waktu istirahat yang cukup.

Pelatih Timnas Iran , Ghalenoei , kecewa karena skuadnya dipaksa meninggalkan Amerika Serikat setelah pertandingan Piala Dunia 2026 . Mereka harus langsung kembali ke kamp latihan di Tijuana, Meksiko, tanpa mendapat waktu istirahat yang cukup.

Ghalenoei mengatakan bahwa waktu pemulihan sangat penting bagi para pemain, tetapi Iran justru dipaksa kembali ke markas mereka di Tijuana sesegera mungkin. Ini menambah drama yang mengiringi perjalanan Iran di Piala Dunia 2026, di tengah persaingan sengit Grup G. Team Melli kini juga harus menghadapi persoalan nonteknis yang dinilai dapat memengaruhi kondisi fisik dan pemulihan para pemain. Video lama menunjukkan momen kebersamaan antara Witan Sulaeman dan Vozinha, kiper Cape Verde di Piala Dunia 2026, ketika sama-sama membela AS Trencin.

Posisi Cape Verde berhasil naik dalam daftar ranking FIFA setelah menahan imbang Spanyol pada laga perdana Grup H Piala Dunia 2026 dan meraih tambahan 18,68 poin. Pelatih Timnas Norwegia, Stale Solbakken, berharap Erling Haaland mampu membawa timnya mengalahkan wakil Asia, Irak pada laga pembuka Grup I Piala Dunia 2026. Selebrasi gol Mohammad Mohebi saat Timnas Iran melawan Selandia Baru di Piala Dunia 2026 menuai kontroversi. Mohebi membantah ada pesan politik tertentu.

FIFA memastikan wasit asal Australia, Shaun Evans, tidak bersalah atas dugaan gestur supremasi kulit putih saat bertugas sebagai VAR di Piala Dunia 2026. Bukayo Saka ungkap kondisi Achilles-nya dan tekadnya bertaruh fisik demi tampil untuk Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 kontra Kroasia pada Kamis (18/6/2026). Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, tengah menjadi sorotan publik karena kabar bahwa ia telah memeluk agama Islam.

Duel Belgia dengan Mesir dalam laga seru Grup G Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk Timnas Spanyol bersiap memulai perburuan gelar Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Cape Verde pada laga perdana Grup H. Ini Link Live Streaming Spanyol Vs Cape Verde di Pi Ragnar Oratmangoen resmi dilepas FCV Dender. Kode Jakmania dan faktor Shin Tae-yong membuat rumor kepindahannya ke Persija makin menguat. ini sinyal kuatnya ke Persija Jese Rodriguez, eks Real Madrid dan PSG semakin santer dihubungkan dengan Persib Bandung setelah unggah momen pamitan dengan klub lamanya, Las Palmas.

Sekolah Rakyat hadir memberi kesempatan kedua bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk kembali belajar, merajut mimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Keberagaman tradisi menyambut Tahun Baru Islam menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tumbuh berdampingan dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Pendaftaran nikah massal Kemenag-APRI 2026 dibuka hingga 23 Juni 2026, sedangkan puncak acara Nikah Fest diadakan pada 27 Juni 2026 di Smesco Exhibition Hall, Jakarta. Honor X80 Pro Max hadir dengan baterai 11000 mAh dan bodi tipis 8,08 mm. Ponsel ini menawarkan layar OLED 120Hz dan ketahanan ekstrem IP69K





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Timnas Iran Ghalenoei Spanyol Cape Verde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jepang Mampu Tahan Imbang Belanda 2-2, Pelatih Hajime Moriyasu Justru KecewaJepang sukses menahan Belanda 2-2 pada laga perdana Piala Dunia 2026. Namun, Hajime Moriyasu mengaku kecewa karena merasa Samurai Biru seharusnya bisa meraih kemenangan.

Read more »

Patut Ditiru! Cara Hajime Moriyasu Motivasi Pemain Jepang Usai Imbang Lawan BelandaPelatih Hajime Moriyasu kecewa gagal menang, namun bangga dengan semangat pantang menyerah anak asuhnya.

Read more »

Belgia vs Mesir: Setan Merah Siap Hadapi Tantangan Sang Firaun!Pelatih Timnas Belgia, Rudi Garcia ingin timnya tampil dominan saat menghadapi Timnas Mesir.

Read more »

Virgil van Dijk Kecam Aturan Jeda Minum di Piala Dunia 2026Kapten Timnas Belanda, Virgil van Dijk, kecewa dengan aturan jeda minum di Piala Dunia 2026.

Read more »