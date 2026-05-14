Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, ditolak Chelsea, dipercaya akan menyerah ke Real Madrid. Pergantian pelatih menjadi langkah penting setelah musim 2025/26 berjalan mengecewakan bagi klub asal London tersebut. Salah satu masalah terbesar di Chelsea adalah besarnya campur tangan petinggi klub terhadap keputusan teknis di lapangan. Hal itu disebut menjadi alasan utama Alonso enggan datang ke Stamford Bridge.

Pelatih Real Madrid , Xabi Alonso , dalam laga Liga Champions melawan Manchester City , Kamis, 11 Desember 2025. (c) AP Photo/Manu Fernandezmasih berburu manajer baru setelah memutuskan memecat Liam Rosenior bulan lalu.

Pergantian pelatih menjadi langkah penting setelah musim 2025/26 berjalan mengecewakan bagi klub asal London tersebut. Alonso saat ini masih belum melatih klub mana pun setelah meninggalkan Real Madrid pada awal tahun ini. Mantan pelatih Real Madrid itu disebut menjadi target favorit Chelsea untuk mengisi kursi pelatih permanen di Stamford Bridge. Meski begitu, laporan terbaru menyebut peluang Chelsea mendapatkan Alonso cukup kecil.

Jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio mengklaim Alonso akan menolak tawaran dari klub Premier League tersebut. Salah satu masalah terbesar di Chelsea adalah besarnya campur tangan petinggi klub terhadap keputusan teknis di lapangan. Hal itu disebut menjadi alasan utama Alonso enggan datang ke Stamford Bridge. Di sisi lain, Di Marzio menilai pelatih Bournemouth Andoni Iraola memiliki peluang lebih besar untuk menangani Chelsea.

Meski demikian, ia menegaskan klub tetap harus menyelesaikan persoalan internal mereka terlebih dahulu.





