Pelatih Racing Santander Kritik Putusan Wasit Liga Spanyol Terkait VAR

Pelatih Racing Santander mengecam keputusan wasit dan teknologi VAR dalam pertandingan melawan Real Madrid, menyoroti inkonsistensi penilaian handball dan penalti di La Liga.

Pelatih Racing Santander, Jose Alberto, melancarkan serangan keras kepada perangkat wasit yang memimpin pertandingan timnya melawan Real Madrid pada Minggu malam ini di Liga Spanyol. Pertandingan tersebut diwarnai dengan hadiah penalti untuk Real Madrid bagi Kylian Mbappe, yang menimbulkan kontroversi besar, dan pemain Prancis itu mencetak gol pertama dari titik putih. Racing juga mendapatkan penalti pada babak kedua yang dibatalkan wasit setelah meninjau insiden melalui teknologi video.

Kritik Ketidakjelasan Penggunaan VAR

Jose Alberto mengekspresikan kekecewaan mendalamnya terhadap penanganan situasi tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak peduli dengan penjelasan resmi yang diberikan kepada mereka oleh pihak resmi liga. Pelatih asal Spanyol tersebut mengungkapkan kebingungannya mengapa teknologi video hanya ikut campur dalam sebagian pertandingan atau sebagian kasus, sementara dalam insiden lain dianggap tidak cukup signifikan untuk intervensi.

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Menurut Jose Alberto, hal ini menciptakan ketidakpastian dan frustrasi bagi seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa hanya ketidakjelasan tersebut yang bisa ia sampaikan secara publik. Bagi seorang pelatih, konsistensi aturan dan penerapan teknologi bantu sangat krusial untuk menjaga integritas kompetisi.

Analisis Teknis Insiden Handball dan Penalti

Dalam komentarnya, Jose Alberto memberikan analisis teknis mengenai insiden yang terjadi di lapangan. Ia melanjutkan ucapannya dengan menegaskan bahwa penafsiran mengenai handball yang ditinjau serta penalti yang diberikan lalu dibatalkan untuk Racing Santander sudah benar. Hal ini sesuai dengan peran dan fungsi dari teknologi video dalam membantu wasit membuat keputusan yang lebih akurat.

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Pelatih tersebut meneruskan diskusinya mengenai insiden penalti pertama untuk Kylian Mbappe. Ia berpendapat bahwa sebagai pengamat sepakbola, semua orang melihat momen itu dan tidak terjadi pelanggaran apapun. Jose Alberto menekankan bahwa dalam sepakbola, menyentuh bola adalah hal yang diperbolehkan, namun menjatuhkan lawan atau memegangnya adalah pelanggaran serius.

Keheranannya semakin besar ketika ia mempertanyakan mengapa momen kontroversial tersebut tidak ditinjau lebih lanjut dengan teknologi video. Wasit menganggapnya tidak cukup, sebuah penilaian yang mengejutkan Jose Alberto mengingat standar peninjauan sebelumnya.

Kontroversi Lebih Luas dan Pernyataan Mourinho

Kritik Jose Alberto bukan berdiri sendiri, melainkan mencerminkan kegelisahan yang lebih luas di dunia sepakbola Spanyol. Ia mengingatkan bahwa baru-baru ini Jose Mourinho telah mengkritik kinerja teknologi video dalam konferensi pers. Mourinho bahkan menyebut sarkastis bahwa mungkin teknologi tersebut sedang berlibur pada hari pertandingan.

Mourinho sebelumnya telah mengkritik kinerja teknologi video tersebut secara spesifik dalam konteks El Clasico. Ia menyoroti insiden antara Joao Cancelo dan Yann Diomande, dengan menyatakan bahwa momen itu seharusnya berujung pada pengusiran pemain Barcelona. Mourinho menilai bahwa wasit menampilkan pertandingan yang luar biasa, namun teknologi video dianggap tertidur pada menit ke-60.

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Pelatih legendaris tersebut menegaskan bahwa seharusnya kartu merah diberikan karena pelanggaran keras yang dilakukan Cancelo terhadap Diomande. Pernyataan ini semakin menyoroti divergensi pendapat antara praktisi lapangan dan implementasi teknologi di pertandingan tingkat tinggi.

Dominasi Real Madrid dan Dampak Keputusan

Meskipun mengakui bahwa mereka menghadapi Real Madrid yang hebat, Jose Alberto tetap pada pendiriannya. Ia mengakui bahwa Real Madrid mendominasi timnya pada setengah jam pertama dan tampil jauh lebih baik dibandingkan Racing Santander dalam permainan terbuka.

Namun, Jose Alberto bersikeras bahwa gol pertama dan insiden penalti tersebutlah yang menentukan hasil keseluruhan pertandingan. Bagi Racing Santander, momen-momen krusial ini menjadi titik balik yang mengubah jalannya laga.

Ketegangan antara kebutuhan akan kejujuran kompetitif dan keterbatasan atau inkonsistensi teknologi bantu menjadi tema sentral dalam debat pasca-pertandingan ini. Jose Alberto berharap agar kepastian aturan dapat diterapkan secara adil untuk semua tim di Liga Spanyol di masa mendatang.