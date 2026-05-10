Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Kritik Kondisi Liga Indonesia Tak Memiliki Piala Domestik

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares mengkritik kondisi Liga Indonesia yang tak memiliki Piala Domestik saat ini. Tavares menyatakan pentingnya Liga Indonesia memiliki Piala Domestik pasca membawa timnya Persebaya Surabaya menahan imbang Persis Solo di Stadion Manahan, pada Sabtu (9/5/2026). Tavares juga menyatakan bahwa kondisi Liga Indonesia yang tak memiliki Piala Domestik membuat publik terfokus hanya kepada perebutan titel juara liga dan degradasi saja.

Pernyataan Tavares ini keluar saat wartawan menanyakan situasi di mana hasil imbang Persebaya semakin mendekatkan Persis Solo ke jurang degradasi.

"Seperti yang Anda tahu, saya adalah pelatih Persebaya," kata Tavares dalam konferensi pers yang juga dihadiri BolaSport.com. "Apa yang bisa saya katakan untuk Persis Solo, untuk pemain dan staf pelatih mereka, adalah semoga beruntung untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Menurut pelatih asal Portugal itu, kondisi Liga Indonesia yang tak memiliki Piala Domestik membuat publik terfokus hanya kepada perebutan titel juara liga dan degradasi saja.

Sehingga memunculkan banyak drama atas berbagai situasi yang berhubungan dengan perebutan juara dan degradasi.

"Kami tahu saat ini Liga Indonesia penuh drama karena hanya satu tim yang bisa juara dan tiga tim harus turun kasta," tambahnya





