Pelatih Oman Puji Kekuatan Fisik Timnas Indonesia Usai Dikalahkan 3-0

Pelatih Oman Tarik Sektioui memuji keseimbangan dan kekuatan fisik Timnas Indonesia setelah kalah 3-0 dalam laga uji coba FIFA Matchday di Jakarta. Ia menilai Skuad Garuda memiliki prospek cerah di Asia.

Timnas Indonesia kembali mencatat sejarah dengan kemenangan telak 3-0 atas Oman dalam laga uji coba FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia atas Oman di semua level. Pelatih Oman, Tarik Sektioui, tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap permainan Skuad Garuda meskipun timnya harus mengakui keunggulan tuan rumah. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Sektioui menyebut Indonesia memiliki keseimbangan yang baik di semua lini. Ia menilai kekuatan fisik pemain Indonesia menjadi faktor utama yang membuat mereka mampu mendominasi pertandingan.

Mereka tim yang bagus di ketiga lini dan memiliki kemampuan fisik yang sangat baik untuk bersaing, ujar Sektioui. Ia juga menambahkan bahwa intensitas tinggi yang dimainkan Indonesia membuat Oman kesulitan mengembangkan permainan. Lebih lanjut, Sektioui memuji daya ledak dan kontrol ruang yang ditunjukkan pemain Indonesia, terutama di babak pertama. Menurutnya, fisik yang prima memungkinkan Indonesia bermain cepat dan menekan lawan secara konsisten.

Kekuatan fisik tersebut membuat mereka mampu bermain cepat, memiliki daya ledak, dan mengontrol ruang di lapangan, terutama di babak pertama, tuturnya. Di sisi lain, pertandingan ini juga menjadi debut bagi Mathew Baker yang mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang pernah membela Timnas Indonesia di usia 17 tahun. Baker mengaku emosinya meluap saat menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku. Ia juga berterima kasih kepada pelatih John Herdman yang memberinya kepercayaan.

Debut ini diharapkan menjadi awal dari perjalanan gemilang Baker bersama tim nasional. Kemenangan atas Oman menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam persiapan menghadapi kompetisi tingkat Asia. Sektioui percaya bahwa dengan fisik dan keseimbangan permainan yang dimiliki, Indonesia memiliki prospek cerah untuk bersaing di level Asia. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif di bawah asuhan John Herdman, dan hasil ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang naik daun





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