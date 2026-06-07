Timnas U19 Indonesia telah mencapai semifinal Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Vietnam 2-1. Pelatih Nova Arianto bangga dengan peningkatan performa tim dan menekankan pentingnya konsistensi dan konsentrasi pemain.

Pelatih Nova Arianto bangga dengan peningkatan performa Timnas U19 Indonesia di Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Vietnam 2-1 dan memastikan tiket semifinal. Pelatih Nova Arianto bangga dengan peningkatan performa Timnas U19 Indonesia di Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Vietnam 2-1 dan memastikan tiket semifinal.

(AntaraNews)dengan skor 2-1 pada laga terakhir Grup A. Pertandingan sengit ini berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Minggu (7/6), disaksikan oleh ribuan pendukung setia, menyatakan kepuasannya terhadap progres permainan anak asuhnya yang terus menunjukkan peningkatan signifikan. Menurutnya, hasil positif ini merupakan buah dari kerja keras dan perkembangan yang konsisten dari para pemain muda. Peningkatan ini terlihat jelas sejak pertandingan perdana turnamen, memberikan optimisme bagi perjalanan tim.

Keberhasilan lolos ke semifinal ini menjadi pencapaian penting bagi skuad Garuda Muda dalam ajang Piala AFF U19 2026. Mereka kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak empat besar yang dijadwalkan pada Kamis (11/6). Fokus utama tim adalah menjaga konsistensi performa dan mempersiapkan strategi terbaik untuk meraih kemenangan. Perjalanan Timnas U19 Indonesia di fase grup Piala AFF U19 2026 patut diacungi jempol berkat penampilan gemilang mereka.

Tim menunjukkan performa yang konsisten dan dominan sejak awal turnamen, menciptakan harapan besar bagi para penggemar sepak bola nasional. Kemenangan atas Vietnam menjadi puncak penampilan impresif mereka, sekaligus penentu kelolosan. Dengan skor telak 3-0 pada laga pembuka, menunjukkan kekuatan serangan dan pertahanan yang solid. Kemenangan ini memberikan motivasi besar bagi tim untuk terus berjuang.

Dari pertandingan melawan Myanmar, Timor Leste, dan terakhir ini lawan Vietnam progresnya sudah luar biasa, ujar Nova Arianto, menyoroti peningkatan signifikan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Pernyataan ini menggarisbawahi evolusi positif dalam taktik dan mentalitas bermain Timnas U19. Meskipun telah meraih hasil gemilang dan memastikan diri lolos, Pelatih Nova Arianto mengingatkan para pemain untuk tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus dan terus meningkatkan performa menjelang laga semifinal Piala AFF U19 2026.

Tantangan di babak selanjutnya dipastikan akan semakin berat dan membutuhkan persiapan matang. Konsistensi dan konsentrasi pemain menjadi perhatian utama manajemen pelatih dalam persiapan menuju semifinal. Nova Arianto menegaskan bahwa kedua aspek ini krusial untuk meraih kemenangan di laga-laga berikutnya, demi mencapai target tertinggi. Tim harus tetap solid, disiplin, dan menjalankan strategi yang telah disiapkan.

Kami harus siap menghadapi siapa pun di semifinal, kata Nova, menunjukkan kesiapan tim untuk melawan lawan mana pun yang akan menjadi penantang mereka. Pernyataan ini mencerminkan semangat juang dan mentalitas pantang menyerah yang ditanamkan oleh pelatih kepada para pemain muda. Seluruh anggota tim diharapkan memiliki mental juara. Laga semifinal yang akan digelar pada Kamis (11/6) menjadi target berikutnya bagi Timnas U19 Indonesia.

Seluruh elemen tim diharapkan dapat mempertahankan momentum positif ini dan memberikan penampilan terbaik. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia juga sangat diharapkan untuk memacu semangat juang Garuda Muda





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Timnas U19 Indonesia Piala AFF 2026 Pelatih Nova Arianto Peningkatan Performa

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