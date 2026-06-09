Pelatih John Herdman: Timnas Indonesia Harus Tetap Rendah Hati Setelah Meraih Kemenangan 3-0 atas Oman

Pelatih John Herdman menekankan pentingnya Timnas Indonesia menjaga momentum positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di FIFA Match Day. Herdman menegaskan bahwa menjaga tren positif ini adalah tantangan berikutnya untuk membangun standar yang lebih tinggi bagi Timnas Indonesia.

Pelatih John Herdman menekankan pentingnya Timnas Indonesia menjaga momentum positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di FIFA Match Day, menandai capaian signifikan yang harus terus dipertahankan.

Empat hari sebelumnya, tim asuhan Herdman juga sukses mengalahkan Oman dengan skor telak 3-0, menunjukkan performa yang konsisten. Dua kemenangan berturut-turut ini sangat berarti bagi tim, mengingat sudah cukup lama Indonesia tidak mencatatkan prestasi serupa. Herdman menegaskan bahwa menjaga tren positif ini adalah tantangan berikutnya untuk membangun standar yang lebih tinggi bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa impresif dengan meraih dua kemenangan beruntun di ajang FIFA Match Day.

Kemenangan atas Oman 3-0 dan Mozambik 1-0 menjadi bukti peningkatan kualitas dan mental bertanding skuad Garuda. Pencapaian ini disambut baik oleh pelatih John Herdman yang melihatnya sebagai fondasi penting. Gol tunggal Ole Romeny saat menghadapi Mozambik di SUGBK pada Selasa lalu menjadi penentu kemenangan. Hasil positif ini melanjutkan tren kemenangan setelah sebelumnya mengalahkan Oman dengan skor meyakinkan.

Herdman menekankan bahwa dua kemenangan ini sangat krusial untuk perkembangan tim ke depan. Capaian dua kemenangan beruntun ini merupakan sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan Timnas Indonesia. Terakhir kali timnas meraih dua kemenangan berturut-turut adalah pada Maret 2024 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, saat masih dilatih Shin Tae-yong. Saat itu, Indonesia menundukkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0.

Sebelumnya lagi, momentum serupa terjadi pada Oktober 2023 ketika Garuda berhasil menaklukkan Brunei Darussalam dua kali dengan skor 6-0 dalam putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026. Herdman menyoroti bahwa kali ini kemenangan diraih melawan tim yang peringkatnya lebih tinggi, sebuah indikator kemajuan yang signifikan. John Herdman mengakui bahwa pertandingan melawan Mozambik menghadirkan tantangan tersendiri, terutama karena gaya permainan lawan yang sangat mengandalkan transisi.

Tim Garuda beberapa kali sempat terbawa ke dalam ritme permainan Mozambik yang cenderung kacau, namun berhasil keluar sebagai pemenang. Ini menunjukkan ketahanan mental para pemain. Meski meraih kemenangan, Herdman menyoroti kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir sebagai area yang perlu ditingkatkan. Lapangbola mencatat bahwa dalam laga tersebut, Indonesia melepaskan 15 tembakan, namun hanya tiga di antaranya yang tepat sasaran.

Efektivitas di depan gawang akan menjadi fokus perbaikan selanjutnya. Herdman menjelaskan bahwa menghadapi tim-tim Afrika seringkali membuat pertandingan menjadi kacau. Ia memperingatkan bahwa jika Timnas Indonesia ikut terbawa dalam kekacauan tersebut, lawan akan lebih mudah menguasai jalannya pertandingan. Oleh karena itu, menjaga fokus dan disiplin strategi menjadi kunci.

Pelatih asal Inggris itu berharap momentum positif ini dapat terus dijaga hingga jadwal pertandingan internasional berikutnya pada September dan Oktober. Mempertahankan tren kemenangan akan menjadi standar baru yang ingin dibangun oleh Herdman untuk Timnas Indonesia





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