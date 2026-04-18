Pelatih Jakarta Pertamina Enduro Kritik Keras Fasilitas Arena Proliga 2026, Minta Perhatian Panitia

Pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Buelent Karslioglu, menyuarakan keresahannya mengenai kondisi suhu udara yang sangat panas di arena pertandingan Proliga 2026, mengkhawatirkan performa atlet dan citra voli Indonesia di mata internasional menjelang babak final.

Pelatih tim bola voli Jakarta Pertamina Enduro , Buelent Karslioglu , menyampaikan kritik tajam kepada pihak penyelenggara kompetisi Proliga 2026 terkait kondisi fasilitas arena pertandingan. Pernyataan ini muncul tidak lama setelah timnya berhasil mengamankan tiket menuju babak final. Karslioglu, yang berasal dari Turki, merasa perlu menyuarakan keprihatinannya atas suhu udara di dalam stadion yang dinilainya sangat memengaruhi kualitas performa para atlet.

"Saya ingin semua orang di sini, tolong, tulis sesuatu tentang arenanya karena temperaturnya 30 derajat," ujar Buelent Karslioglu kepada awak media. Ia menambahkan bahwa jumlah unit pendingin udara di dalam venue sangat minim, hanya lima unit. Padahal, menurut pengalamannya, di kota-kota lain biasanya tersedia dua pendingin udara di setiap sisi arena pertandingan. Kondisi panas yang ekstrem ini tidak hanya berdampak pada tingkat kebugaran dan stamina pemain, tetapi juga secara signifikan memengaruhi aspek teknis permainan. Pemain bisa saja kehilangan kontrol saat lapangan menjadi terlalu basah akibat keringat, yang kemudian mengharuskan pertandingan dihentikan sementara untuk dilap, sehingga tempo permainan menjadi lebih lambat dan tidak optimal. Karslioglu mempertanyakan tujuan penyelenggaraan pertandingan jika para atlet tidak dapat menampilkan performa terbaik mereka akibat suhu udara yang tidak kondusif. "Kenapa kami harus bertanding dengan kondisi yang sangat panas? kenapa para pemain tidak bisa memberi performa terbaik?" tanyanya retoris. Ia menekankan bahwa penonton datang untuk menyaksikan pertandingan bola voli yang berkualitas, dan suhu udara sekitar 30 derajat jelas menghalangi pencapaian tersebut. Selain isu suhu, kondisi lapangan yang basah juga menjadi sorotan karena dapat menyebabkan hilangnya kontrol bola. Meskipun Jakarta Pertamina Enduro masih memiliki satu pertandingan tersisa melawan Gresik Phonska Plus pada Minggu, 19 April 2026, fokus Karslioglu sebagian besar telah beralih ke persiapan babak grand final yang dijadwalkan akan digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Ia sangat berharap standar fasilitas arena pada partai puncak nanti dapat ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan ini penting tidak hanya untuk kenyamanan para atlet, tetapi juga untuk menjaga dan meningkatkan citra bola voli Indonesia di kancah internasional. Karslioglu mengingatkan bahwa babak final akan disaksikan oleh penonton internasional, dan Indonesia perlu menunjukkan kualitas penyelenggaraan yang baik melalui arena yang representatif. "Finalnya berbeda dan kita punya penonton asing. Kita harus menunjukkan arena yang baik, semuanya, karena seluruh dunia menonton voli Indonesia," tegasnya.





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »