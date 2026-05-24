Pelatih Herdman minta fokus tujuan akhir, lawan di Grup A

Pelatih nasional Timnas Indonesia, Herdman, meminta para pemainnya untuk tidak terlalu sibuk memikirkan gelar juara agar lebih fokus menghadapi pertandingan satu demi satu pada turnamen yang berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Grup tersebut dinilai cukup kompetitif karena mempertemukan sejumlah kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Herdman menilai fokus berlebihan terhadap target akhir justru bisa mengganggu mentalitas dan konsentrasi tim selama turnamen berlangsung. Pelatih asal Inggris itu ingin anak asuhnya memusatkan perhatian penuh pada setiap pertandingan yang dijalani.

"Kalau Anda terlalu fokus pada hasil akhir, Anda akan kehilangan esensi dari prosesnya. Dan Anda hanya akan terbawa oleh kebisingan yang ada di luar sana," ujar Herdman di Jakarta Minggu 24 April 2026





