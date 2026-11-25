Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menilai Persija Jakarta sebagai tim superior menjelang laga Super League 2026/2027 pada 28 November 2025.

Pelatih kepala Garudayaksa FC, Milos Joksic, secara terbuka memberikan apresiasi tinggi kepada Persija Jakarta sebelum kedua tim menghadapi duel krusial dalam jadwal Super League musim 2026/2027. Joksic menekankan bahwa kesebelasan yang ia latih menyadari posisi mereka sebagai pihak yang tidak diunggulkan dalam pertandingan tersebut.

Tempat pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, ditetapkan pada 28 November mendatang. Milos Joksic secara eksplisit menyatakan bahwa kualitas tim yang diasuhnya berada di bawah standar tim lawannya dalam konteks kompetisi saat ini.

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Pengakuan Superioritas Persija Jakarta

Milos Joksic secara tegas mengakui bahwa Persija Jakarta memiliki kualitas permainan yang jauh lebih baik dibandingkan Garudayaksa FC. Pelatih asal Serbia ini menyoroti keseimbangan taktis yang sangat baik yang dimiliki oleh tim ibukota, menjadikannya lawan yang sangat berbahaya dan sulit dipecahkan.

"Kami harus jujur bahwa dalam pertandingan nanti kami berstatus sebagai tim yang tidak diunggulkan. Persija merupakan tim yang luar biasa dengan keseimbangan permainan yang sangat baik," ujar Milos Joksic dalam pernyataannya. Pengakuan ini menunjukkan kesadaran tinggi dari pihak Garudayaksa FC terhadap tantangan berat yang mereka hadapi.

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Lebih jauh lagi, Joksic menempatkan Persija Jakarta dalam kategori elite liga. Pelatih tersebut bahkan menyandingkan kekuatan Macan Kemayoran dengan Persib Bandung, dengan menyatakan bahwa kedua tim tersebut merupakan dua tim terbaik yang ada di kompetisi Super League musim ini. Pernyataan ini menegaskan posisi Persija Jakarta sebagai salah satu tim puncak dalam tabel kompetisi.

Strategi dan Target Garudayaksa FC

Di tengah pengakuan akan keterbatasan kualitas dibandingkan lawan, Milos Joksic menegaskan bahwa timnya tidak akan hadir di lapangan hanya sebagai penonton atau pelengkap saja. Pelatih Garudayaksa FC tersebut menyatakan tekad kuat bahwa anak asuhnya akan memberikan perlawanan maksimal di sepanjang pertandingan.

Suasana kepercayaan diri di dalam tim Garudayaksa FC juga sedang berada dalam fase peningkatan yang positif. Hal ini didorong oleh performa solid mereka dalam tiga pertandingan terakhir Super League di mana mereka berhasil mempertahankan rekor tanpa terkalahkan.

Periode tanpa kalah ini dimulai setelah mereka terakhir kali tumbang dari tangan Persib Bandung pada 25 Oktober lalu. Sejak saat itu, Garudayaksa FC telah mencatatkan tiga kemenangan beruntun yang menunjukkan peningkatan formasi dan koordinasi tim yang signifikan di bawah asuhan Milos Joksic.

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Komposisi Kemenangan Beruntun Garudayaksa

Deretan kemenangan yang berhasil diraih oleh Garudayaksa FC terdiri dari tiga laga penting dengan skor yang memuaskan. Pertama, mereka berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor tipis 3-1, yang membuktikan kemampuan ofensif tim dalam mengolah peluang.

Kemenangan kedua diraih saat Garudayaksa FC menghadapi Persijap Jepara dengan skor 2-1. Laga ini menunjukkan ketahanan mental tim dalam mengamankan hasil meski menghadapi tekanan dari lawan yang agresif. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa strategi pertahanan dan serangan mereka mulai berjalan seirama.

Puncak dari deret kemenangan tersebut adalah kemenangan telak atas Madura United dengan skor 1-0. Pertandingan ini mengukuhkan posisi Garudayaksa FC sebagai tim yang semakin konsisten dan tangguh, memberikan modal mental yang cukup besar sebelum mereka harus berhadapan dengan raksasa liga seperti Persija Jakarta di Bekasi.