Laurent Courtois kritik keputusan wasit yang hanya memberi kartu kuning pada Lionel Messi atas lemparan bola ke wajah Gonzalo Tapia.

Pelatih Columbus Crew, Laurent Courtois, secara terbuka menyatakan bahwa Lionel Messi seharusnya menerima kartu merah dari wasit setelah melempar bola ke arah wajah Gonzalo Tapia selama pertandingan. insiden ini terjadi saat Columbus Crew meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Inter Miami pada leg pertama putaran pertama kompetisi.

Mesin Kontroversi Lemparan Bola

Kontroversi bermula ketika Tapia gagal menjaga jarak keamanan sesuai ketentuan saat Messi bersiap melakukan lemparan ke dalam. Pemain asal Argentina tersebut mengambil keputusan cepat dengan melempar bola langsung mengenai wajah lawan dari jarak yang sangat dekat, memicu perdebatan keras.

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Tindakan Messi tersebut menimbulkan kecaman karena dianggap layak mendapatkan hukuman yang lebih berat. Courtois secara tegas menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada bintang Inter Miami tersebut, menandakan bahwa hukuman tidak sebanding dengan tindakan di lapangan.

Sikap Pembela dan Tim Lawan

Di sisi lain, Tapia memilih untuk tidak mempermasalahkan keputusan wasit lebih lanjut. Penyerang Columbus Crew itu mengaku tidak ingin memberikan penilaian pribadi mengenai apakah tindakan Messi pantas diganjar kartu merah. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan wasit yang berhak menentukan keputusan hukum dalam pertandingan.

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Pemain yang berhasil mencetak dua gol dalam kemenangan besar timnya itu memilih untuk mengalihkan fokus dari kontroversi dan tidak ingin memperpanjang perdebatan mengenai insiden tersebut. Bagi Tapia, momen itu sudah menjadi bagian alami dari dinamika pertandingan yang berlangsung sengit antara kedua tim.

Tanggapan Kily Gonzalez dan Dampak Keputusan

Cristian Kily Gonzalez memberikan tanggapan yang sejalan dengan rekan setimnya, Tapia. Ia mengaku perlu memikirkan situasi itu lebih dalam, namun menolak menjadikan keputusan wasit sebagai alasan atas kekalahan timnya dalam laga tersebut. Hal ini menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi dari sisi Columbus Crew.

"Kartu itu tidak banyak mengubah keadaan. Wasit melihatnya sebagai kartu kuning dan itulah keputusannya," ujar Gonzalez. Ia menegaskan bahwa mereka harus menerima keputusan tersebut, meskipun mengakui bahwa terkadang wasit bisa melakukan kesalahan dalam menegakkan aturan permainan. "Kami tidak bisa menyalahkan wasit," tambahnya.

Implikasi Hukuman dan Evaluasi MLS

Jika Lionel Messi menerima kartu merah, ia dipastikan harus menjalani hukuman larangan bermain setidaknya pada pertandingan berikutnya. Kondisi penangguhan tersebut tentu akan menjadi kerugian besar bagi Inter Miami, mengingat peran vital Messi dalam formasi serangan tim mereka di berbagai laga penting.

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Saat ditanya apakah Major League Soccer perlu meninjau kembali insiden tersebut, Courtois menyebut keseluruhan situasi itu sebagai sesuatu yang menyedihkan bagi dunia sepak bola. Ia berharap lembaga pengelola liga dapat melakukan evaluasi ketat terhadap insiden kekerasan verbal maupun fisik di lapangan guna menjaga integritas pertandingan.